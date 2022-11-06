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Aktüel Doğu Perinçek'ten Diyarbakır annelerine ziyaret
Aktüel

Doğu Perinçek'ten Diyarbakır annelerine ziyaret

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Binası önünde evlat nöbeti tutan Diyarbakır annelerini ziyaret etti.

Yeniakit Publisher
2022-11-06 15:21:00 - 2022-11-06 15:22:03

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 1161'inci gününde devam ediyor.

Doğu Perinçek beraberinde eşi Şule Perinçek, iş insanı Ethem Sancak ile ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla bekleyişini sürdüren aileleri ziyaret etti, anne ve babalarla görüştü.

Evlatlarının dağa nasıl kaçırıldığını Perinçek'e anlatan aileler, terör örgütü PKK ile HDP'ye tepkilerini dile getirdi. Baba Süleyman Aydın'ın "Artık yeter HDP kapatılsın" ifadesi üzerine Perinçek, "Merak etmeyin, HDP kapatılacak" dedi.

Perinçek, gazetecilere, Diyarbakır annelerinin artık sadece Diyarbakır'ın değil tüm Türkiye'nin anneleri olduğunu belirtti.

Çocukları için eylem yapan anne ve babaların Türkiye'nin geleceği için tarihi bir iş yaptığını dile getiren Perinçek, şunları kaydetti:

"Bu topraklarda el ele, can cana yaşayalım diye bu fedakarlığı gösterdiler. Onların evlatlarına buradan sesleniyorum; analarınız, bütün halkımız Kürt, Türk hepsi sizi bekliyor. Gözlerimiz yollarda, vatanınıza dönün. İş sahibi olun, emeğinizle, onurunuzla yaşayın. Kucağımızı açtık, sizi bekliyoruz. Elinizdeki silahları atın. Bütün kamuoyuna da bu duygularımızı açıklamaktan onur duyuyoruz."

İş insanı Ethem Sancak da Diyarbakır annelerinin sadece evlat kavgası vermediğini aynı zamanda barış ve özgürlük kavgası verdiğini söyledi.

Aileler açıklamanın ardından, "Türk Kürt kardeştir, HDP kalleştir" sloganı attı.

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