0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

Doğu Perinçek'ten dikkat çeken çıkış: Erdoğan'sız bir hükümet...

İzmir'de konuşan Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, "Tayyip Erdoğansız bir hükümet kurmaya kalktığınızda o hükümet FETÖ, PKK, CHP, İYİ Parti hükümeti olur. Onlar da Türkiye'yi yangın yerine çevirir, 3 ay yönetemez." dedi.

13 Nisan 2019 Cumartesi 16:20
Doğu Perinçek'ten dikkat çeken çıkış: Erdoğan'sız bir hükümet...

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, "Tayyip Erdoğansız bir hükümet kurmaya kalktığınızda o hükümet FETÖ, PKK, CHP, İYİ Parti hükümeti olur. Onlar da Türkiye'yi yangın yerine çevirir, 3 ay yönetemez." dedi.

Perinçek, partisinin İzmir İl Başkanlığı tarafından Tepe Kule Kongre Merkezi'nde düzenlediği dayanışma toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'nin bütçe açığı verdiğini ve ekonominin zor günlerden geçtiğini anlatan Perinçek, bu süreçten üretim devrimiyle çıkılması gerektiğini ifade etti.

"HDP, PKK, FETÖ haindir, düşmandır, Amerika'nın kuvvetleridir"

Perinçek, "Buradan bir tek çıkış noktası var üretim devrimiyle buradan çıkılır, onun için ben kravatı çıkartım. Sizlere de kravatları çıkarmanızı öneriyorum. Türkiye bir üretim devrimiyle buradan çıkar, ihracatı arttırmak da üretim devrimine bağlı, refah da dış ödemeler açığını kapatmak da üretim devrimine bağlı. Üretim devrimi Türkiye'nin gündemine oturmuş. Türkiye bunu keşfedecek hükümet günü kurtarmaya çalışıyor, buradan bir devrimle çıkılacağını herkes görecek." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin bütün üretim kapasitesini harekete geçirilmesi gerektiğine dikkati çeken Perinçek, eli iş tutan herkesin düşük teknolojiyle de olsa üretime katkı sağlamasının gerektiğinin altını çizdi.

Perinçek, FETÖ, HDP ve PKK dışındaki kuvvetlerin bir hükümette birleştirilmesi gerektiğini belirterek, "HDP, PKK, FETÖ haindir, düşmandır, Amerika'nın kuvvetleridir. Bırakalım onlara iktidar olanaklarını sağlamayı onlara hapishaneden başka hiç bir imkan ve yer veremeyiz. Onlara hapishane var. Onun için o FETÖ, PKK, HDP dışındaki kuvvetleri bir hükümette birleştirmek bugün siyasi çözüm açısından çok önemlidir." diye konuştu.

"Erdoğan ile beraber Türkiye'yi yönetmeye mecburuz"

Geniş tabanlı bir hükümetin kurularak zorlukların paylaştırılmasını talep eden Perinçek, şunları kaydetti:

"Ama AK Parti'yi ve Recep Tayyip Erdoğan'ı da dışlayarak Türkiye buradan çıkamaz. Vatan Partililer de bunu söyleyince yakama yapışıyor, 'Tayip Erdoğan'la beraber mi Türkiye'yi yöneteceksin?' Evet Tayyip Erdoğan ile beraber Türkiye'yi yönetmeye mecburuz. Türkiye'ye Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde tek başına onunla buradan çıkamaz ama onsuz da buradan çıkamaz. Çünkü hala arkasında Türkiye'nin yarısı var. Devlet Bahçeli de onunla birlikte, ikisi Türkiye'nin yarısı ediyor. Bir de onun tabanında vatansever, emekçi, zanaatkar güçler var. Tayyip Erdoğansız bir hükümet kurmaya kalktığınızda o hükümet, FETÖ, PKK, CHP, İYİ Parti hükümeti olur. Onlar da Türkiye'yi yangın yerine çevirir, 3 ay yönetemez."

Doğu Perinçek, daha sonra TÜYAP ve Türkiye Yayıncılar Birliği iş birliğiyle düzenlenen 24. İzmir Kitap Fuarı'na katılarak kitaplarını imzaladı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Nisan 2019 Cumartesi 16:20
  1. Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek
  2. Tepe Kule Kongre Merkezi
  3. FETÖ
  4. HDP
  5. PKK
  6. TÜYAP
  7. Türkiye Yayıncılar Birliği
  8. 24. İzmir Kitap Fuarı
  9. İzmir İl Başkanlığı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    (Özel) Pos makinesiyle taksitli fuhuş yaptılar
    1. (Özel) Pos makinesiyle taksitli fuhuş..
    2. 24. Langkawi Bisiklet Turu sona erdi
    3. Belediye Başkanı Arı, park içerisinde..
    4. Aknelere çözüm hindistan cevizi yağı
    5. 99 yaşına giren kaplumbağa Tuki’nin..
    6. Belçika'da "Buyurun ben Müslümanım"..
    7. Türk uçakları Çipras'ı rahatsız etti
    8. Sudan'da sokağa çıkma yasağı kaldırıldı
    9. Osman Ak’tan duygulandıran veda
    10. Ses ver Sus A capella grubu,..
    11. Suriye sınırına komando sevkiyatı
    12. Hayvanseverlerden katliama tepki
    13. Fatih Erbakan yeni vaadini açıkladı:..
    14. Tottenham rahat kazandı
    15. Bursa'da uyuşturucu operasyonu
    16. Binlerce tohum Salihli’de takas edildi
    17. Çiftçilerin sorunları TZOB’da masaya..
    18. "Demokrasimizin ayakta olduğuna hiçbir..
    19. 6 dönemdir muhtar
    20. Sudan Askeri Geçiş Konseyi Başkanı..
    21. Akdeniz’de kurtarılan 64 Libyalı..
    22. Kız kardeşlerini öldüren şahıs..
    23. Satışa çıkarıldı! CHP'li belediye..
    24. Sandıklı Akdağ’da Kamp Karavan Turizmi..
    25. MEB'den yeni dijital içerik platformu
    26. Eczacıbaşı VitrA, final etabına..
    27. Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası
    28. Sudan'da Askeri Geçiş Konseyi Başkanı..
    29. Antalya'da NATO PA ortak semineri
    30. Sudan'da tüm vilayetlerde valilerin..
    Ekrem İmamoğlu'nun seçim şarkısı çalıntı çıktı
    Ekrem İmamoğlu'nun seçim şarkısı çalıntı çıktı
    Osmanlı mirasına büyük ayıp! Saraykondu
    Osmanlı mirasına büyük ayıp! Saraykondu
    16 bin oy çalarken suçüstü oldular!
    16 bin oy çalarken suçüstü oldular!
    Çamlıca Camii doldu taştı
    Çamlıca Camii doldu taştı
    Başkan Erdoğan’dan teşkilata sert uyarı
    Başkan Erdoğan’dan teşkilata sert uyarı

    Günün Karikatürü

    13 Nisan 2019
    CHP'li yeni başkan CHP'li belediyenin borçlarını ifşa etti!
    CHP'li yeni başkan CHP'li belediyenin borçlarını ifşa etti!
    Bakan Çavuşoğlu, Fransız parlamenteri soru sorduğuna pişman etti
    Bakan Çavuşoğlu, Fransız parlamenteri soru sorduğuna pişman etti