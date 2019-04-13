Doğu Perinçek'ten dikkat çeken çıkış: Erdoğan'sız bir hükümet...

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, "Tayyip Erdoğansız bir hükümet kurmaya kalktığınızda o hükümet FETÖ, PKK, CHP, İYİ Parti hükümeti olur. Onlar da Türkiye'yi yangın yerine çevirir, 3 ay yönetemez." dedi.

Perinçek, partisinin İzmir İl Başkanlığı tarafından Tepe Kule Kongre Merkezi'nde düzenlediği dayanışma toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'nin bütçe açığı verdiğini ve ekonominin zor günlerden geçtiğini anlatan Perinçek, bu süreçten üretim devrimiyle çıkılması gerektiğini ifade etti.

"HDP, PKK, FETÖ haindir, düşmandır, Amerika'nın kuvvetleridir"

Perinçek, "Buradan bir tek çıkış noktası var üretim devrimiyle buradan çıkılır, onun için ben kravatı çıkartım. Sizlere de kravatları çıkarmanızı öneriyorum. Türkiye bir üretim devrimiyle buradan çıkar, ihracatı arttırmak da üretim devrimine bağlı, refah da dış ödemeler açığını kapatmak da üretim devrimine bağlı. Üretim devrimi Türkiye'nin gündemine oturmuş. Türkiye bunu keşfedecek hükümet günü kurtarmaya çalışıyor, buradan bir devrimle çıkılacağını herkes görecek." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin bütün üretim kapasitesini harekete geçirilmesi gerektiğine dikkati çeken Perinçek, eli iş tutan herkesin düşük teknolojiyle de olsa üretime katkı sağlamasının gerektiğinin altını çizdi.

Perinçek, FETÖ, HDP ve PKK dışındaki kuvvetlerin bir hükümette birleştirilmesi gerektiğini belirterek, "HDP, PKK, FETÖ haindir, düşmandır, Amerika'nın kuvvetleridir. Bırakalım onlara iktidar olanaklarını sağlamayı onlara hapishaneden başka hiç bir imkan ve yer veremeyiz. Onlara hapishane var. Onun için o FETÖ, PKK, HDP dışındaki kuvvetleri bir hükümette birleştirmek bugün siyasi çözüm açısından çok önemlidir." diye konuştu.

"Erdoğan ile beraber Türkiye'yi yönetmeye mecburuz"

Geniş tabanlı bir hükümetin kurularak zorlukların paylaştırılmasını talep eden Perinçek, şunları kaydetti:

"Ama AK Parti'yi ve Recep Tayyip Erdoğan'ı da dışlayarak Türkiye buradan çıkamaz. Vatan Partililer de bunu söyleyince yakama yapışıyor, 'Tayip Erdoğan'la beraber mi Türkiye'yi yöneteceksin?' Evet Tayyip Erdoğan ile beraber Türkiye'yi yönetmeye mecburuz. Türkiye'ye Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde tek başına onunla buradan çıkamaz ama onsuz da buradan çıkamaz. Çünkü hala arkasında Türkiye'nin yarısı var. Devlet Bahçeli de onunla birlikte, ikisi Türkiye'nin yarısı ediyor. Bir de onun tabanında vatansever, emekçi, zanaatkar güçler var. Tayyip Erdoğansız bir hükümet kurmaya kalktığınızda o hükümet, FETÖ, PKK, CHP, İYİ Parti hükümeti olur. Onlar da Türkiye'yi yangın yerine çevirir, 3 ay yönetemez."

Doğu Perinçek, daha sonra TÜYAP ve Türkiye Yayıncılar Birliği iş birliğiyle düzenlenen 24. İzmir Kitap Fuarı'na katılarak kitaplarını imzaladı.