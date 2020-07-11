Doğu Perinçek'ten dikkat çeken Ayasofya çıkışı
Danıştay'ın kararı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasının ardından Ayasofya'nın cami olarak ibadete açılmasının ardından Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'ten çarpıcı bir çıkış geldi.
Danıştay'ın kararı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasının ardından hasret sona erdi, Ayasofya, cami olarak ibadete açıldı.
M. Kemal'in kararının tersine çevrildiği yönünde ifadelerle Ayasofya'nın cami olmasına karşı çıkan ama konu devletin bekası olduğunda Türkiye'nin karşısında duranlara Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'ten çarpıcı bir çıkış geldi.
Perinçek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Atatürk mevzisi Ayasofya değil, Mavi Vatan, Barış Pınarı ve 15 Temmuz FETÖ darbesine karşı mücadele mevzisidir." ifadelerine yer verdi.
Perinçek'in tweeti şöyle: