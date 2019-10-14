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Doğu Perinçek’ten çok konuşulacak sözler! ‘İstifa etmezse halk indirir’

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın Barış Pınarı Harekâtı ile ilgili 'Şimdi Barış Pınarı desek de akan su değil kandır' sözlerine tepki gösterdi.

14 Ekim 2019 Pazartesi 18:47
Doğu Perinçek’ten çok konuşulacak sözler! ‘İstifa etmezse halk indirir’

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın 'Şimdi Barış Pınarı desek de akan su değil kandır. Bu nedenle bir an önce diyalog ve diplomasinin devreye girmesi en büyük dileğimdir' sözlerine Twitter üzerinden tepki gösterdi.

Perinçek şu ifadelere yer verdi:

"Mustafa Akıncı KKTC Cumhurbaşkanı değil Amerikan Valisi. İstifa etmezse Kıbrıs Halkı indirir."

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Haber Tarihi: 14 Ekim 2019 Pazartesi 18:47
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YORUM YAZ

  • YENİ TÜRKİYE*LİYENİ TÜRKİYE*Lİ13 dk önce
    Sn. D. Perinçek*i tebrik ederim. Adı Mustafa Akıncı olan rum bozuntusu inşallah tez vakitte cehenneme gider.
  • celil yağmuroğlucelil yağmuroğlu15 dk önce
    MHP PABUCUNU DAMA ATTI ...EN BÜYÜK PERİNÇEK..BAŞKA BÜYÜK YOK,,
  • OvalıOvalı22 dk önce
    Bu nasıl Cumhurbaşkanı olmuş?????
  • AhmetAhmet27 dk önce
    Evet Perinçek haklı o makamda bir gün dahi kalması sakıncalı 

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