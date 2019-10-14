Doğu Perinçek’ten çok konuşulacak sözler! ‘İstifa etmezse halk indirir’ Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın Barış Pınarı Harekâtı ile ilgili 'Şimdi Barış Pınarı desek de akan su değil kandır' sözlerine tepki gösterdi.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın 'Şimdi Barış Pınarı desek de akan su değil kandır. Bu nedenle bir an önce diyalog ve diplomasinin devreye girmesi en büyük dileğimdir' sözlerine Twitter üzerinden tepki gösterdi. Perinçek şu ifadelere yer verdi: "Mustafa Akıncı KKTC Cumhurbaşkanı değil Amerikan Valisi. İstifa etmezse Kıbrıs Halkı indirir."

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