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Doğu Perinçek'ten Ahmet Davutoğlu cephesine cevap!

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, son dönemde eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nu destekleyen açıklamalarda bulunan eski vekil Selçuk Özdağ'ın kendisi hakkında yaptığı açıklamalara cevap verdi.

18 Temmuz 2019 Perşembe 19:19
Doğu Perinçek'ten Ahmet Davutoğlu cephesine cevap!

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, eski AK Parti milletvekili Selçuk Özdağ’ın açıklamalarına cevap verdi. Türkiye’ye tehdidin ABD’den geldiğini ifade eden Perinçek, "Her cephede Doğu Fırat, Batı Fırat nereye baksak ABD’den geliyor. FETÖ de ABD’nin bir oyuncağı. 15- 16 Temmuz gecesi Türk- Amerikan savaşı yaşadık. ABD, AK Parti’yi bölmeye çalışıyor. Neden? Çünkü Türkiye milleti ve devleti ile ABD’ye direniyor" dedi

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Eski AK Parti milletvekili Selçuk Özdağ’ın, TV5’te dün katıldığı programda söylediği ifadelere cevap verdi.

Tarafsız Haber Ajansı’ndan Sorel Dağıstanlı’ya konuşan Doğu Perinçek Selçuk Özdağ’ın açıkça FETÖ cephesinden konuştuğunu belirtti.

Selçuk Özdağ ne demişti?

Eski AK Parti Manisa milletvekili Selçuk Özdağ, TV5’te Düşünme Vakti programında gazeteci Suat Toktaş’ın sorularını yanıtladı. Toktaş’ın, Doğu Perinçek’in yaptığı “FETÖ’nün siyasi ayağı Gül, Babacan ve Davutoğlu’dur” açıklamasını hatırlatması üzerine sert yanıt veren Özdağ, Perinçek’in geçmişinden alıntılar yaparak “Perincek, Türk ordusu Kıbrıs’ta işgalcidir diyordu, işgalci mi? Türk ordusu Fırat’ın doğusunda boğulmuştur diyordu. Bunu diyen bir adam bugün Gül hakkında Babacan hakkında ve Davutoğlu hakkında konuşabilir mi?" diye sordu. Perinçek’in Beka Vadisinde Abdullah Öcalan’a çiçekler verdiğini hatırlatan Özdağ, “ardından da diyeceksiniz ki bu üç kişi FETÖ’cüdür. Hangi delille, kime selam çakıyorsunuz?” İfadelerini kullandı.

Suat Toktaş’ın, ‘kime selam çakıyor’ sorusu üzerine Özdağ, “Sayın Cumhurbaşkanına selam çakıyor. Yani ‘Bunlar yeni bir parti kurma hazırlığı içindeler, bakın görüyor musunuz ben hukukunuzu koruyorum…’ Sayın Erdoğan kendi hukukunu koruyacak kadar tecrübeli bir siyasetçi, kendisiyle ilgili, arkadaşları ile ilgili konuşma yapabilecek kadar tecrübeli bir siyasetçi, zaten konuşuyor da kendisi” dedi.

Davutoğlu ekibine yakınlığı ile bilinen Özdağ’ın açıklamaları üzerine Tarafsız Haber Ajansı’na konuşan Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Özdağ’ın açık bir şekilde FETÖ cephesinden konuştuğunu belirtti ve ‘Gül, Babacan ve Davutoğlu FETÖ’nün siyasi ayağıdır’ sözüne açıklık getirdi. Türkiye’ye tehdidin ABD’den geldiğini ifade eden Perinçek, "Her cephede Doğu Fırat, Batı Fırat nereye baksak ABD’den geliyor. FETÖ de ABD’nin bir oyuncağı. 15- 16 Temmuz gecesi Türk- Amerikan savaşı yaşadık. ABD, AK Parti’yi bölmeye çalışıyor. Neden? Çünkü Türkiye milleti ve devleti ile ABD’ye direniyor” dedi.

"Mal meydanda..."

Selçuk Özdağ’ın ‘Hangi delille?’ sorusuna yanıt veren Perinçek, “Ben bir sorgu savcısı değilim, emniyet sorgusu yapmıyorum. Mal meydanda. Babacan da, Gül de, Davutoğlu da ABD cephesinden siyaset yapıyorlar. Daha ne delili” dedi. Perinçek, “Selçuk Özdağ Bey çok açık bir şekilde ABD-FETÖ cephesinden konuşuyor. Rahatsız olmuş, çünkü Babacanların, Güllerin, Davutoğluların kimliği bir kez daha şekilleniyor. Babacanı kim destekliyor? ABD’den Demirtaş’a kadar herkes Babacan yanlısı” dedi. Davutoğlu başbakanlıktan uzaklaştırıldığı zaman ABD’de Foreign Policy’nin, “ABD, Ankara’daki adamını kaybediyor” diye yazdığını söyleyen Perinçek, Selçuk Bey de kaybedenler arasında mevzileniyor. Ankara’yı da kaybettiler, Türkiye’yi de kaybettiler. Türkiye’nin geleceğinde onlara yer yok” dedi.

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Haber Tarihi: 18 Temmuz 2019 Perşembe 19:19
  1. Manisa
  2. Ankara
  3. Doğu Perinçek
  4. Ahmet Davutoğlu

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