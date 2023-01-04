Doğu Perinçek'in sahibi olduğu Ulusal Kanal’dan skandal manşet: Onları şehit ilan ettiler

Türkiye'de Rusya ve Çin propagandasını sıkça yapan Ulusal Kanal'ın internet sitesinde Rusya-Ukrayna savaşı için skandal bir manşet kullanıldı. Ulusal Kanal, ölen Rus askerlerine ilişkin haberde "şehit" kelimesini kullandı.

Savaşın yoğun bir şekilde devam ettiği Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk Makiyivka'da işgalci Rus ordusunun ele geçirdiği bir okul binası imha edildi. Her ne kadar Rus ordusu, "63 asker öldü" açıklaması yapsa da Ukrayna Savunma Bakanlığı, dün itibarıyla 400 askerin etkisiz hale getirildiğini ve 300 Rus askerinin de yaralandığını duyurdu.