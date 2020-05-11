Doğu Perinçek'e tepki: İslam'dan yana mısın sosyalizmden yana mı?

Akit TV’de Fatin Dağıstanlı’nın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu’nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili’nde Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in sosyalizm güzellemeleri masaya yatırıldı.

"İslam mı sosyalizm mi?"

Kominist Çin üzerinden sosyalizm propagandası yapan Perinçek'e tepki gösteren Karahasanoğlu, "Sosyalizmin güzellemesini yapacaksa Doğu Perinçek, kalkıpta bize şirinlik yapmak için 'İslam'da şu güzellik vardır bu güzellik vardır' demesin. Otursun biraz daha düşünsün. 70 yaşına gelmiş bir noktada karar vermediyse önce bir kararını versin; İslam mı sosyalizm mi? Hangisinden yanadır? Bunun kararını versin ondan sonra gazetecilik yapsın." ifadeleri kullandı.

"İslam'da sosyal adalet vardır ama sosyalizm yoktur." Ali İhsan Karahasanoğlu, şöyle devam etti:

Sosyalizm dediğiniz şey; sonuçta insanı Allahsızlığa götüren felsefedir. Sosyalizim dediğiniz zaman eğer sosyal adaleti kastediyorsanız, -İşçinin alın teri kurumadan ona hakkını tümüyle vermek- şeklinde düşünüyorsanız, buna "sosyal adalet" deyin ama "sosyalizm" demeyin.

"Sosyalizm" diyorsanız ben onu işçi hakkıydı, dar gelirlerinin hakkı olmak olmaktan ziyade felsefi anlamda ataizme götürüyorum. Genel kabul de budur zaten.

Dolayısıyla litarütürdeki kavramları iyi değerlendirsinler. Önce bir kere karar versinler; ateizme mi inanıyorlar yoksa Allah'ın varlığına ve birliğine mi inanıyorlar? Hangisine karar kıldıysalar ondan yana tercihini kullansınlar.

Diyorlarsa ki "biz emekçiden yanayız" tamam İslam'da sosyal adalet var ondan yana tercihlerini kullansınlar. Çin'e de desinler ki; "Sizin sosyal adalet felsefinize inanıyoruz ama ateizm noktasındaki bakış açınızı kabul etmiyoruz, inanmıyoruz, reddediyoruz." Ama işte burada bilinç altında sosyalizmin propagandasını yapıyorlar.