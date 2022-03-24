Doğu Perinçek, Kuytul'u sahaya sürenlerin amacını gözler önüne serdi! Hedef ehl-i sünnet cemaat ve tarikatları karalamak
Furkan Vakfı üyelerinin toplum huzurunu bozmaya yönelik girişimlerini değerlendiren Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, tüm ehl-i sünnet cemaat ve tarikatları hedefe koyarak, "Bu ortaçağ kafası Türkiye'nin geleceğinde yer almayacak." dedi.
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Alparslan Kuytul öncülüğündeki Furkan Vakfı üyelerinin Adana sokaklarını karıştırdığı provokasyondan sonra sahneye çıkan Doğu Perinçek, Kuytul'u piyon olarak sahaya sürenlerin amacını gözler önüne serdi.
'Türkiye şeyhler, müritler, dervişler ülkesi olamaz'
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Ulusal Kanal canlı yayınında Furkan Vakfı üyeleri ile emniyet güçleri arasında yaşanan arbedeyi değerlendirdi.
Kuytul'u sahaya sürenlerin amacını gözler önüne seren Perinçek, "Bunlar ortaçağdan kalan gruplar. Türkiye şeyhler, müritler, dervişler ülkesi olamaz." yorumunu yaptı.