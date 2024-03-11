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Gündem Doğu Perinçek “Kutsal Ramazan başlıyor” dedi ve herkesi tövbe etmeye çağırdı
Gündem

Doğu Perinçek “Kutsal Ramazan başlıyor” dedi ve herkesi tövbe etmeye çağırdı

Yeniakit Publisher
2024-03-11 13:25:00 -

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Ramazan'ın hatalardan, yanlışlardan samimi olarak vazgeçme ayı olduğunu belirterek 'Atlantik sisteminin partilerinin genel başkanlarını tövbeye çağırıyorum” dedi.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, İstanbul Fatih'teki Zübeyde Hanım Kültür Merkezi'nde partisinin düzenlediği halk buluşmasına katıldı. Perinçek konuşmasında Ramazan mesajı verdi.

Ramazan'ın tövbe etme ayı olduğunu belirten Perinçek, 'Atlantik sisteminin partilerinin genel başkanlarını' milleti kandırdıkları için tövbe etmeye çağırdı.

Perinçek şöyle konuştu:

"Yarın kutsal Ramazan ayımız başlıyor. Hepinizin Ramazan'ı kutlu olsun. Biliyorsunuz arkadaşlar. Yeme içme ayı değil Ramazan insanların nefsini dizginleme, öz çıkarlarından vazgeçme, bencillikten vazgeçme, hizmet yapma, diğer insanlarla birleşme, buluşma ayıdır.

Aynı zamanda tövbe etme ayıdır. Geçmişte yapılan hatalardan yanlışlardan samimi olarak vazgeçme ayıdır.
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Görüyorsunuz siyaset alanını. Bir yarış var. Yalanda yarış var ama inandırıcılıkta nal topluyorlar. En arkada geliyorlar.

GENEL BAŞKANLARI TÖVBEYE ÇAĞIRDI

Burada bütün Türk milletinin huzurunda bu yalan söyleyen Atlantik sisteminin partilerinin genel başkanlarını tövbe etmeye çağırıyorum. Ramazan'a başlarken bu milletin samimi inançlarını, duygularını sömürmeyi bıraksınlar.

Tövbe etsinler! Türk milletine, insanlığa karşı işledikleri günahlar nedeniyle, fakirin fukaranın hakkını hukukunu çaldıkları, yedikleri için hepsi tövbe etsin."

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