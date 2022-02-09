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Gündem Doğu Perinçek, Kılıçdaroğlu'nu rezil kepaze etti
Gündem

Doğu Perinçek, Kılıçdaroğlu'nu rezil kepaze etti

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, katıldığı televizyon programında CHP'nin 'cinsel yönelim' afişine tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2022-02-09 18:27:00 -
Doğu Perinçek, Kılıçdaroğlu'nu rezil kepaze etti

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, katıldığı televizyon programında CHP'nin 'cinsel yönelim' afişine tepki gösterdi.

Eşcinselliğin Amerikan emperyalizmini yayma stratejisi olduğunu söyleyen Doğu Perinçek, ABD'nin bu gibi programlarla devletleri, milletleri bölmeyi hedeflediğini ifade etti. CHP'nin 6 Ok'unun eşcinselliğe aykırı olduğunun altını çizen Perinçek, afişte ilkeleri göremediğini belirtti.

"Cinsel yönelim adı altında yozlaşma teşvik ediliyor"

Perinçek, ABD'nin dünya imparatorluğu kurabilmek için cinsel yönelim gibi kavramlar sunduğunu aktararak, "Etnik grupları bölecek, mezhepleri bölecek, eşcinsellik ve cinsel yönelim adı altında erkek kadın cinsiyeti dışında yozlaşmaları teşvik edecek ve toplumları bu şekilde bölecek, parçalayacak. Milli devletleri tasfiye edecek, dünya imparatorluğunu kuracak. Bu Amerikan dünya imparatorlıuğunun, dünyanın ağası olmak isteyen ABD'nin bizim gibi ülkelere dayattığı program. Burada bir tek engellilerle ilgili hakkı biz de savunuyoruz ama burada Türk yok. Burada vatan yok, Türkiye ekonomisinin refahı yok, bağımsızlık yok, halkçılık yok. Bu mu yani cumhuriyetçilik, milliyetçilik, halkçılık, devletçilik, laiklik, devrimcilik" ifadelerini kullandı.

 

 

 

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