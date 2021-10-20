  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset Doğu Perinçek iyice uçtu! Cumhurbaşkanı Erdoğan’a 'pes' dedirten teklif
Siyaset

Doğu Perinçek iyice uçtu! Cumhurbaşkanı Erdoğan’a 'pes' dedirten teklif

Meral Akşener, Kemal Kılıçdaroğlu ve Ekrem İmamoğlu'nun ABD'nin kaos planının piyonu ilan eden Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek, "AK Parti statükosunu değiştirmesi lazım. Bir koalisyon hükümeti kurması lazım. AK Parti MHP ve Vatan Partisi'nin birlikte Türkiye'yi yönetmesi lazım..." dedi.

Yeniakit Publisher
2021-10-20 09:31:00 - 2021-10-20 09:31:39

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Ulusal Kanal’da yaptığı açıklamada “AK Parti, MHP ve Vatan Partisi Türkiye'yi beraber yönetmeli” diyerek tuhaf koalisyon hükümeti önerisinde bulundu. Doğu Perinçek programdaki açıklamalarında şunları söyledi:

- AK Parti hükümeti sürecin farkında değil. Doğrudan doğruya Türkiye'yi kasteden bir komplo var. 'Kılıçdaroğlu suç işledi, atarız hapse cezalandırırız'. Olay bu değil.

- Çin'de yapılan MENA Konferansına, İran'da yapılan İslami Uyanış Konferansı'na bir tek Vatan Partisi çağırıldı. Biz de merkeze Doğu Akdeniz'i koyduk ve onu anlattık.

- AK Parti statükosunu değiştirmesi lazım. Bir koalisyon hükümeti kurması lazım. MHP'den de doğru eleştiriler var. AK Parti MHP ve Vatan Partisi'nin birlikte Türkiye'yi yönetmesi lazım.

- Dış politikada sadece ortak menfaat üzerinden siyaset yapılır. AK Parti güçlü, milleti birleştiren bir hükümet kurmalı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

UFUK

Perinçek seni dinleyen varmı ? Kendini bir cisim olarak görmen bile entersan bana göre zaten yoksun bu dünyada :))))))
  • Yanıtla

DRSN

kafayı yiyenler bu memlekette
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT
TÜSİAD'ın Türk olmayan yöneticilerinden laiklik ve diktatörlük zırvası: Hükümete küstah bildiri!
Ekonomi

TÜSİAD'ın Türk olmayan yöneticilerinden laiklik ve diktatörlük zırvası: Hükümete küstah bildiri!

TÜSİAD'ın Yeni Bir Anlayışla Geleceği İnşa çalışmasının ardından düzenlediği YİK toplantısında ekonomist Daron Acemoğlu'nun diktatör benzetm..
3'lü görüşme sonrası skandal Türkiye açıklaması
Dünya

3'lü görüşme sonrası skandal Türkiye açıklaması

Atina'da Güney Kıbrıs Rum Kesimi lideri Anastasiadis ve Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'yi konuk eden Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, "Tür..
Dikkat çeken açıklama: İngiltere'nin boşluğunu Türkiye doldurabilir!
Gündem

Dikkat çeken açıklama: İngiltere'nin boşluğunu Türkiye doldurabilir!

Brexit ile Avrupa'da bir boşluk oluştuğuna dikkat çeken Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay