Doğu Perinçek cumhurbaşkanlığı kararını duyurdu

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, partisinin 11. Genel Kurultayı'nın açılışında yaptığı konuşmada yeni bir dünya düzeni kurulduğunu, doların saltanatı ve ABD’nin haraç sisteminin yıkıldığını söyledi.

ABD’nin dünyaya haraç sistemini dayatan silahlı kuvvetlerinin karşısında onu dengeleyen ve korkutan, savaşan silahlı güçlerin tarih sahnesine çıktığını vurgulayan Perinçek, Suriye ve Ukrayna’dan örnekler verdi.

"Bu bir devrim sürecidir"

Türkiye’nin Atlantik, Amerikan ve NATO zincirlerini kırdığını belirten Perinçek, şunları söyledi:

"Türkiye’de Atlantik sistemi bitmiştir. 1980’de kurdukları, dünya ekonomisiyle birleşme adını verdikleri, Türkiye’yi borç batağına sürükleyen sistemleri bitmiştir. Türkiye’yi bölme, bizi birbirimize düşürme, Türk ve Kürt’ü karşı karşıya getirme komploları, tertipleri, kışkırtmaları, PKK’yı silahla beslemeleri, FETÖ’yü örgütlemeleri ve üzerimize sürmeleri çabalarının sonu gelmiştir. 25 bin subay Türk ordusunun içinden temizlenmiştir. 30 bin polis kahraman polisimizin içinden temizlenmiştir. 14 bin yargı mensubu yargı sisteminin içinden temizlenmiştir. 130 bin kamu görevlisi Türkiye devletinin içinden temizlenmiştir. Bu bir devrim sürecidir. Türkiye devletiyle ve milletiyle bu sistemin duvarlarını zorluyor."

Perinçek, iktidara gelmeleri halinde yolsuzluk mahkemeleri kuracaklarını belirterek şunları kaydetti:

"Devletin israfına son vereceğiz. İhtişama, şatafata son vereceğiz. Türkiye’de vurgunculuğa kesinlikle izin vermeyeceğiz. Fabrika açacağız, tarıma kaynak ayıracağız, milyonlarca işsizimize iş vereceğiz. Halka hizmet eden bir devlet inşa edeceğiz. Adalet sistemimizi ayağa kaldıracağız. NATO’dan çıkacağız. NATO’nun Türkiye’deki terör örgütlerine son vereceğiz. PKK bitirilecek. Suriye ile iş birliği yapacağız. Irak, İran, Rusya Federasyonu ile iş birliği yapacağız. Bu iş birliğiyle teröre son vereceğiz. Türkiye’deki NATO üsleri kapatılacak. Çin, Rusya, İran’a sesleniyorum, Latin Amerika’ya ve Asya’ya sesleniyorum, Türkiye’ye güvenin. Türkiye’de kardeşiniz olan, ihanet etmeyecek olan bir Türk milleti var."

Kurultayda, Genel Başkan Yardımcısı Hasan Korkmazcan ve 11 partilinin imzasıyla sunulan ve 2023’deki cumhurbaşkanlığı seçiminde Perinçek’in Vatan Partisi’nin cumhurbaşkanı adayı olmasına ilişkin öneri kabul edildi.

Perinçek, önerinin kabulünün ardından yaptığı konuşmada, partililere teşekkür ederek "Bu seçimde, Türk milletini zorluklara karşı ayağa kaldıracağız. Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Sayın Bahçeli’nin Türk emekçilerinin davasına omuz vermek isteyen her değeri, sorumluluk duygularından, birikimlerinden, tecrübelerinden yararlanacağız. Onlarla birlikte Türkiye’yi yöneteceğiz. Onları kıskanan bir anlayış içinde değiliz" dedi.