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Gündem

Doğu Perinçek, 'Bu kabul edilemez' dedi! Cübbeli Ahmet Hoca'dan açıklama geldi

Kamuoyunca Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, Diyanet'e destek açıklamasında bulunan Vatan Partisi Lideri Doğu Perinçek'e teşekkür etti.

Yeniakit Publisher
2020-05-11 20:13:00 -
Doğu Perinçek, 'Bu kabul edilemez' dedi! Cübbeli Ahmet Hoca'dan açıklama geldi

Kamuoyunca Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, Ankara Barosu'nun hedef aldığı Diyanet İşleri Başkanlığına destek veren Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ile ilgili bir açıklama yaptı.

Cübbeli Ahmet Hoca, "Diyânet'i destekleyen ve değerlerimizi azîz tutan Doğu Perinçek kardeşimize şükrânlarımızı arz ederiz" dedi.

Doğu Perinçek ne demişti?

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, katıldığı bir televizyon programında "Kadıköy ve Şişli Belediyesi, çocuklara eşcinselliğe özendiriyor. Bu kabul edilecek bir durum değil. Bunun üzerine Diyanet bir açıklama yaptı. Bence Diyanet'in yaptığı açıklama çok yerindedir. Bir açıklama Diyanet tarafından yapılınca yanlış olmaz. Kur'ana göre referanslar ortaya konularak bir açıklama yapıldı. Ben Diyanet'in eşcinsellere yönelik açıklamasını çok isabetli buluyorum" demişti.

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