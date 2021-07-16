Doğu Perinçek bile Dursun Çiçek'i nakavt etti

Habertürk Televizyonunda 15 Temmuz akşamı Hukukçu Hüseyin Ersöz, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, emekli Kurmay Albay Dr. Dursun Çiçek ve emekli Askeri Hakim Albay Ahmet Zeki Üçok arasında "hapis" tartışması yaşandı.

Doğu Perinçek'ten CHP'li Dursun Çiçek'e

Programda yaşanan tartışmalar esnasında Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, CHP'li Dursun Çiçek'e "Bu milletten ne istiyorsunuz? 3 gün hapiste yatmışsınız... 3 gün hapiste yatmanın bedelini mi istiyorsunuz bu milletten. Ayıptır. İkide bir 'hapiste yattık'. En sonunda bu millet kolunu kesip size iade edecek. Hapiste yatsanız ikide bir 'Hapiste yattık' demezsiniz zaten" dedi.



Konuşmasının devamında "'Hapiste yattık' diyenler hapiste yatmayanlar. Bu bir kültür bir ahlaktır" ifadelerini kullanan Perinçek, "Bu ahlaksızlıktır" ifadelerini kullandı.