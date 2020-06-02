Doğu Karadeniz'den ihracat ocak-mayıs döneminde arttı

TRABZON (AA) - Doğu Karadeniz'deki 4 ilden ocak-mayıs döneminde gerçekleştirilen ihracat, geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 0,4 artarak 566 milyon 561 bin 51 dolar oldu.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, yaptığı yazılı açıklamada, sorumluluk alanlarındaki Trabzon, Rize, Artvin ve Gümüşhane'den bu yılın 5 aylık döneminde 566 milyon 561 bin 51 dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini belirtti.

Bölgeden geçen yılın aynı döneminde 564 milyon 77 bin 27 dolarlık ihracat yapıldığını aktaran Kalyoncu, söz konusu ihracatın geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,4 arttığını bildirdi.

Kalyoncu, bölgeden gerçekleştirilen ihracatta iller bazında Trabzon'un ilk sırada yer aldığına işaret ederek, Trabzon'u Rize, Artvin ve Gümüşhane'nin takip ettiğini kaydetti.

Kovid-19'un dünya pazarlarında yol açtığı talep daralması ve piyasalardaki olumsuzluklara rağmen bölge ihracatının 5 aylık döneminde düşüş olmaması hatta az da olsa artış yakalanmasının sevindirici bir gelişme olduğuna dikkati çeken Kalyoncu, şöyle devam etti:

"Bölge illerinden Rize ve Gümüşhane ihracatındaki düşüşte en önemli etken, dünya pazarlarında pandemi etkisiyle üretimin durması sonucu bu illerin ihracatında ağırlıklı paya sahip çinko, krom ve bakır gibi madencilik ürünlerinin siparişlerinin iptal edilmesidir. Bunun yanında, Artvin ilimizdeki yüksek oranlı ihracat artışının en önemli nedeni ise Gürcistan'a yapılan ihracatın bir önceki yıla oranla önemli miktarda artmasıdır."

Kalyoncu, bölgeden yılın 5 ayında gerçekleştirilen ihracattaki ürün sıralamasına da değinerek, şu ifadeleri kullandı:

"Trabzon, Rize, Artvin ve Gümüşhane'den ocak-mayıs döneminde gerçekleştirilen ihracatın ürün sıralamasında yüzde 5 artış ve 345 milyon 895 bin 346 dolar tutarında ihracatla fındık ve mamulleri birinci sırayı, yüzde 11 artış ve 65 milyon 604 bin 881 dolar tutarındaki ihracatla yaş meyve sebze ürünleri ikinci sırayı, yüzde 37 artış ve 46 milyon 57 bin 575 dolar tutarındaki ihracatla su ürünleri üçüncü sırayı almaktadır. "

Bölgeden bu dönemde 114 ülkeye ihracat gerçekleştirildiğini aktaran Kalyoncu, "En fazla ihracat yapılan ilk 5 ülke ise sırasıyla İtalya, Almanya, Rusya Federasyonu, Gürcistan ve Fransa olmuştur. Bu ülkelerden Almanya'ya yönelik ihracatımızda yüzde 29, Rusya Federasyonu'na yönelik ihracatımızda yüzde 4 ve Gürcistan'a yönelik ihracatımızda ise yüzde 13 artış yaşanmıştır." bilgisini verdi.

Kalyoncu, ihracatın daha üst noktalara ulaşacağından ümitli olduklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Kovid-19 salgınının yol açtığı olumsuzluklara rağmen yavaş yavaş ekonomimizin toparlanmaya başlaması ile en kötünün geride kaldığına inanmaktayız. Bundan sonra alınan tedbirlerle ekonomimizin hızla toparlanarak, ihracatımızın daha üst noktalara ulaşacağından ümitliyiz. Maliyet artışlarının yol açtığı olumsuzlukların giderilmesi amacıyla ihracatçımızın finansman imkanlarına daha kolay ve hızlı şekilde ulaşabilmesi ve yurt dışı piyasalarda rekabet imkanı kazandıracak desteklerin verilmesi halinde ihracatçımız çok hızlı bir şekilde sıçrama yaparak, önceki yıllarda olduğu gibi ülke ekonomisine katkısını daha üst noktalarda sürdürecektir."



