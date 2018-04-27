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Doğu Karadeniz'de terörist avı için göreve başladılar!

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde, özellikle kırsal alanlarda ve yaylarda, terör örgütüne yönelik operasyonlar sürdürülürken, Trabzon'da başvuru sonrası eğitimini tamamlayan 70 gönüllü güvenlik korucusu göreve başladı.

27 Nisan 2018 Cuma 17:03
Doğu Karadeniz'de terörist avı için göreve başladılar!

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde, terör olayları sonrası bir bölümü yakalanan ve sayılarının azaldığı belirlenen teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için özellikle kırsal alanlarda operasyonlar sürdürülüyor. Gümüşhane- Trabzon sınırı kırsalında, geçen ay, teröristler ile güvenlik güçleri arasında sağlanan sıcak temasın ardından özellikle Gümüşhane, Trabzon ve Giresun'da terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlar yoğunlaştırılırken, arazide Polis ve Jandarma Özel Harekat timlerine destek verilmek üzere gönüllü korucu uygulaması başlatıldı.

70 GÖNÜLLÜ GÖREVE BAŞLADI

İstenilen koşulları yerine getirerek, Jandarma Komutanlığı, Valilik ve Kaymakamlığa müracaat eden korucular, soruşturulmalarının ardından güvenlik güçlerince eğitime tabi tutuldu. Silah teslim edilen ve atış ile diğer eğitimleri tamamlayarak, göreve başlayan 70 gönüllü korucu, kentin bazı ilçeleriyle yüksek kesimlerinde yer alan yaylarda göreve başladı. Eline silahını alan gönüllü korucular, görev sınırlarındaki ormanlıklarda kaçan teröristleri etkisiz hale getirmek için araziyi karış karış tarayarak, teröristleri etkisiz hale getirmeyi hedefliyor.

 

Haber Tarihi: 27 Nisan 2018 Cuma 17:03
  1. Trabzon
  2. Gümüşhane
  3. Giresun
  4. Doğu Karadeniz
  5. trabzon
  6. korucu

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