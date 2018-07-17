Doğu Karadeniz'de PKK'ya ağır darbe!

Bölücü terör örgütü PKK’ya karşı Doğu Karadeniz kırsalında operasyonlar devam ediyor. Son 4 yıldır PKK’nın ağır darbe aldığı operasyonlarda 12 terörist etkisiz hale getirilirken, 6 PKK’lı ise sağ ele geçirildi.

Aynı yıllar içinde bölgede meydana gelen terör olaylarında aralarında sivil, asker ve polislerin bulunduğu 15 kişi şehit oldu, 13 kişi de yaralandı.

FETÖ'DEN TUTUKLANAN KOMUTAN GİTTİ...

5 Temmuz 2016 günü Giresun’un Alucra ilçesi ile Yağlıdere ilçesi kırsalı Tohumluk Yaylası'nda düşen askeri helikopterden yaralı kurtulan ve 15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından tedavi gördüğü hastanede FETÖ’den tutuklanan eski Giresun Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Mustafa Doğru’nun ardından PKK’ya karşı Doğu Karadeniz’de mücadelenin sıklaşması ve sonuç alınması dikkat çekti.

FETÖ’den tutuklanan Doğru’nun ardından Giresun Jandarma Bölge Komutanlığına Tuğgeneral Hakan Saraç atandı. Tuğgeneral Saraç koordinesinde asker Doğu Karadeniz’de PKK’yı adeta bozguna uğrattı.

SÖZDE KARADENİZ LİDERİ ÖLDÜRÜLDÜ

Geçtiğimiz gün Gümüşhane ile Giresun sınırında çıkan çatışmada öldürülen iki PKK’lıdan birinin örgütün sözde Karadeniz, yani ‘Botan’ vadisi lideri ‘Cudi Zaza’ kod adlı Mehmet Yakışır’ın olduğu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından açıklanmıştı. Kırmızı listedeki PKK’lının başına ise tam 4 milyon lira ödül konulmuştu.

SADECE 4 PKK'LI KALDI

Bölgede yaşanan operasyonlar sonucunda afallayan teröristler çıkış için adeta yer arıyor. Güvenlik güçleri ise kaçan diğer PKK’lıların yakalanması için yaylalar bölgesine çıkartma yaptı.

Aralarında yaralı ya da yaralıların da olduğu telsiz konuşmalarına yansıyan 4 kişilik terörist gruba ise ‘Türk Tarık’ kod adlı Barış Öner’in liderlik yaptığı öğrenildi. Barış Öner ise aranan turistler listesinde ‘kırmızı’ grupta yer alıyor.