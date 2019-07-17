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Doğu Karadeniz’de konut satışları yarı yarıya düştü

Türkiye’de 2019 yılı Haziran ayında satılan konut sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 48,6 azalarak 61 bin 355 olurken, aynı dönemde Doğu Karadeniz’de de yüzde 48,9 azalarak bin 698 oldu.

17 Temmuz 2019 Çarşamba 14:37
Doğu Karadeniz’de konut satışları yarı yarıya düştü

Türkiye’de 2019 yılı Haziran ayında satılan konut sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 48,6 azalarak 61 bin 355 olurken, aynı dönemde Doğu Karadeniz’de de yüzde 48,9 azalarak bin 698 oldu.


TUİK verilerine göre, 2019 Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre iller bazında incelendiğinde konut satışları Ordu’da yüzde 59,9 azalarak 432’ye, Rize’de yüzde 51,6 azalarak 156’ya, Giresun’da yüzde 44,5 azalarak 338’e, Trabzon’da yüzde 44,2 azalarak 572’ye, Artvin’de yüzde 34,5 azalarak 131’e ve Gümüşhane’de yüzde 20,7 azalarak 69’a düştü.


Ordu’da satılan konutların yüzde 13,2’si ipotekli satış olarak gerçekleşti. Satılan konutlardan Artvin’de yüzde 13,0’ü, Giresun’da yüzde 12,7’si, Rize’de yüzde 9,6’sı, Trabzon’da yüzde 8,0’i ve Gümüşhane’de yüzde 7,2’si ipotekli satış olarak gerçekleşti. Ayrıca aynı dönemde Artvin’de satışı yapılan konutların yüzde 61,1’i ilk satış olarak gerçekleşirken bu oran Gümüşhane’de yüzde 59,4, Giresun’da yüzde 55,6, Ordu’da yüzde 54,6, Rize’de yüzde 48,1 ve Trabzon’da yüzde 39,7 olarak gerçekleşti.



Trabzon yabancılara en fazla konut satılan 6. il oldu ama...


Türkiye genelinde 2019 yılı Haziran ayında yabancılara satılan konut sayısı yüzde 30,5 oranında artarak 2 bin 689 oldu. 2018 yılı Haziran ayında Trabzon’da yabancılara toplam 43 konut satılırken, bu yılın aynı ayında yüzde 158,1 oranında artarak 111 konut satışı gerçekleşti. 2018 yılı Ocak-Haziran döneminde Trabzon’da yabancılara toplam 540 konut satılırken, 2019 yılının aynı döneminde bu sayı yüzde 21,3 oranında azalarak 425’e düştü. Trabzon, Haziran 2019 döneminde yabancılara en fazla konut satılan ilk 10 il dikkate alındığında bir önceki yılın aynı ayına göre satılan konut sayısı oransal olarak en fazla artan il oldu. Buna rağmen yine aynı iller dikkate alındığında Ocak-Haziran döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yabancılara satılan toplam konut sayısı azalan tek il oldu.

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Haber Tarihi: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 14:37
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