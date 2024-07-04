Doğu Karadeniz'de kene vakası var mı?

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Gürdal Yılmaz, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) vakalarıyla ilgili bu sene özellikle Kurban Bayramı döneminde "Hasta sayısı artar mı ?" endişesi taşıdıklarını ancak korkulanın olmadığını söyledi. Yılmaz “ 'Kurban Bayramı dönemi KKKA vakaları daha çok artar mı?' diye korkuyorduk; Çok artmadı aynı seviyede kaldı, Ağustos'la birlikte vakaların azalmasını bekliyoruz. Bu sene bize gelen hasta sayısı Mayıs ve Haziranla birlikte 12 civarında. Mayısın sonlarına doğru arttı şu anda servisimizde yatan hasta yok” dedi.

"Bölgeden gelen hastalarımızı dönem dönem tedavi edip taburcu ediyoruz" diyen Yılmaz "Bizim hastanemizde şu ana kadar vefat eden hastamız olmadı ancak farklı yerlerde vefat haberlerini duyuyoruz. Özellikle Gümüşhane, Kelkit, Şiran, Artvin, Ardanuç tarafından bazen de Şebinkarahisar tarafından gelen hastalarımız oldu hepsi şifa ile taburcu oldu. Özellikle bu bölgelerde tarlaya, bağ, bahçeye giderken koruyucu önlemlerini almaları gerekiyor. Koruyucu önlemler olarak ta çoraplarını pantolonun üzerine çekmeleri ve eve döndükleri zaman da bütün vücudunda kene olup olmadığını araştırması gerekiyor. Kene vücutta ne kadar uzun süre kalırsa enfeksiyon o kadar çok şiddette gelişebiliyor. Bu seneki rakamlar geçen seneye benzer rakamlar. KKKA vakaları, Tokat. Sivas taraflarında daha fazla gözüküyor.. Bizde de geçen seneyle benzer rakamlar oluşuyor. Belki uyarılarla insanlarımızın daha duyarlı olmasıyla birlikte sayı artmıyor diye düşünüyoruz” şeklinde konuştu.

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