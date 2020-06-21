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Aktüel

Doğu Karadeniz’de gök gürültülü sağanak bekleniliyor

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında seyrettiği Doğu Karadeniz’de gök gürültülü sağanak bekleniliyor.

Yeniakit Publisher
2020-06-21 08:31:38 -
Doğu Karadeniz’de gök gürültülü sağanak bekleniliyor

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında seyrettiği Doğu Karadeniz’de gök gürültülü sağanak bekleniliyor.


Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, hava parçalı bulutlu, bölge genelinin sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.


Hava sıcaklığının mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında seyrettiği bölgede rüzgar kuzey, gece saatlerinde güney yönlerden orta kuvvette esecek.


Gün içerisinde beklenilen sıcaklık değerleri; Bayburt’ta 21, Trabzon’da 25, Artvin’de 23, Rize, Giresun ve Gümüşhane’de 26 derece olması öngörülüyor.

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