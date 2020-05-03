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Aktüel

Doğu Karadeniz'de "Evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor

Yeniakit Publisher
2020-05-03 12:35:20 -
Doğu Karadeniz'de "Evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor

ARTVİN (AA) - Artvin, Rize, Giresun ve Gümüşhane'de vatandaşlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında "Evde kal" çağrısına büyük oranda uyuyor.

Doğu Karadeniz'deki dört ilde işlek cadde, sokak, meydan ve park gibi yerlerde yoğunluk görülmedi.

Havanın güneşli olduğu Rize'de, Atatürk ve Cumhuriyet caddeleri ile bazı sokaklarda az da olsa hareketlilik yaşanıyor. 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda ise sessizlik hakim.

Giresun'da halkın yoğun olarak bulunduğu yerlerden Atatürk Meydanı alınan önlemlerin etkisiyle sakinliğini korurken Gazi Caddesinde insan hareketliliği mevcut.

Gümüşhane'de, normalde kalabalık olan 15 Temmuz Zafer Meydanı, Cumhuriyet Caddesi ile Fatih Parkı'nda sessizlik hüküm sürüyor. İş yerlerinin yoğun olduğu Atatürk Caddesi'de ise zaman zaman kısa süreli yoğunluk oluşuyor.

Vatandaşların "Evde kal" çağrılarına büyük oranda uyduğu Artvin'de, güneşli havaya rağmen salgın sürecindeki en sakin günlerden biri yaşanıyor. Atapark Meydanı, Kültür Sokağı sessizliğe bürünürken, kentin ana caddelerinden İnönü ve ve Cumhuriyet caddelerinde de insan hareketliliği söz konusu değil.

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