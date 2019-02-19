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Doğu Karadeniz’de 2018 yılında 23 bin 346 daireye yapı ruhsatı verildi

Doğu Karadeniz Bölgesi’nde 2018 yılında 23 bin 346 daireye yapı ruhsatı verildiği bildirildi.

19 Şubat 2019 Salı 13:43
Doğu Karadeniz’de 2018 yılında 23 bin 346 daireye yapı ruhsatı verildi

Doğu Karadeniz Bölgesi’nde 2018 yılında 23 bin 346 daireye yapı ruhsatı verildiği bildirildi.


TÜİK Trabzon Bölge Müdürlüğünün yapı izin istatistiklerinden derlediği bilgilere göre, 2018 yılında Doğu Karadeniz Bölgesi’nde toplam 2 bin 896 bina ve 23 bin 346 daire için yapı ruhsatı verildi. Bir önceki yılın aynı dönemine göre ruhsat verilen bina sayısı yüzde 23,6, daire sayısı ise yüzde 35,2 azaldı.


Öte yandan, yapı ruhsatı verilen bina sayısı 2018 yılında bir önceki yıla göre Rize’de yüzde 4,3 artarak 170’e yükselirken Ordu’da yüzde 43,1 azalarak 815’e, Artvin’de yüzde 30,7 azalarak 79’a, Giresun’da yüzde 28,5 azalarak 467’e, Trabzon’da yüzde 4,6 azalarak bin 176’ya ve Gümüşhane’de yüzde 3,1 azalarak 189’a geriledi.



2018 yılında 3 bin 186 binaya yapı kullanım izin belgesi verildi


Doğu Karadeniz’de 2018 yılında, yapı kullanım izin belgesi verilen bina sayısı 3 bin 186, daire sayısı 24 bin 829 oldu. Bir önceki yılın aynı dönemine göre yapı kullanım izin belgesi verilen bina sayısı yüzde 27,1, daire sayısı yüzde 23,0 arttı.


Bölge illerine bakıldığında, yapı kullanım izni verilen bina sayısı 2018 yılında bir önceki yıla göre Ordu’da yüzde 51,7 artarak bin 68, Artvin’de yüzde 30,7 artarak 98, Rize’de yüzde 24,1 artarak 144, Gümüşhane’de yüzde 20,1 artarak 167, Trabzon’da yüzde 19,3 artarak bin 64 ve Giresun’da yüzde 11,2 artarak 645 oldu.


Yapı kullanım izin belgesi verilen daire sayıları ise 2018 yılında bir önceki yıla göre Ordu’da yüzde 50,4 artarak 7 bin 229, Gümüşhane’de yüzde 39,2 artarak bin 300, Rize’de yüzde 18,4 artarak 2 bin 565, Trabzon’da yüzde 17,1 artarak 8 bin 841, Artvin’de yüzde 14,3 artarak 968 ve Giresun’da yüzde 1,3 artarak 3 bin 926 oldu.

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Haber Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı 13:43
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