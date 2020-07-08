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Aktüel

Doğu Karadeniz için "şiddetli" ve "aşırı" yağış uyarısı

Bugün Giresun, Ordu, Gümüşhane, Trabzon, Rize ve Artvin'de çok kuvvetli ve şiddetli, yarın da Rize ve özellikle Artvin'in kuzey ilçelerinde yer yer aşırı yağış beklendiğinden dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor

Yeniakit Publisher
2020-07-08 12:57:21 -
Doğu Karadeniz için "şiddetli" ve "aşırı" yağış uyarısı

ANKARA (AA) - Doğu Karadeniz'de bugün ve yarın yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli yağış bekleniyor. Özellikle Artvin'in kuzey ilçelerinde yarın meydana gelebilecek yer yer aşırı sağanağa karşı dikkatli ve tedbirli olunması önem taşıyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, bugün Giresun, Ordu, Gümüşhane (Kürtün ve Torul ilçeleri) ve Trabzon'da yerel olarak kuvvetli (21-50 kilogram/metrekare), Giresun'un doğu ilçeleri, Trabzon'un batı ilçeleri ile Rize ve Artvin çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli (51-100 kilogram/metrekare) sağanak ile gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Yarın da Rize'de yerel olarak şiddetli ve Artvin'in kuzey ilçelerinde yer yer aşırı (100 kilogram ve üzeri/metrekare) yağış tahmin ediliyor.

Yağışlar nedeniyle meydana gelebilecek sel, su baskını, heyelan, yıldırım, küçük çaplı dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.





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