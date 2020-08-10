Doğu Karadeniz için sağanak uyarısı

ANKARA (AA) - Trabzon'un doğusu ile Rize ve Artvin çevrelerinde yarın sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün duyurusuna göre, Doğu Karadeniz'de beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanağın, yarın sabah saatlerinden itibaren Trabzon'un doğusu ile Rize ve Artvin çevrelerinde çok kuvvetli, Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde şiddetli, Rize'nin Pazar, Ardeşen ve Fındıklı ilçeleri ile çarşamba akşam saatlerine kadar Artvin'in Arhavi, Hopa ve Kemalpaşa ilçelerinde yer yer aşırı olacağı tahmin ediliyor.

Kuvvetli yağışın meydana getirebileceği ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.