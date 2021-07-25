  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
PKK'lı teröristler Deyrizor'da akıl sağlığı yerinde olmayan sivile işkence yaptı
Bangladeşli sanatçıdan takdir toplayan çalışma
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan başsağlığı mesajı
Terörist İsrail güçleri, bir çobanın 500 küçük baş hayvanını alıkoydu
Gündem Doğu Karadeniz dikkat! Meteoroloji gün verdi
Gündem

Doğu Karadeniz dikkat! Meteoroloji gün verdi

Trabzon'un doğusu ile Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde salı günü aşırı yağış öngörülüyor.

Yeniakit Publisher
2021-07-25 19:44:00 -
Doğu Karadeniz dikkat! Meteoroloji gün verdi

Trabzon'un doğusu ile Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde salı günü aşırı yağış öngörüldüğü bildirildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün duyurusuna göre, Doğu Karadeniz'de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanağın, salı sabah saatlerinden itibaren etkisini arttırarak, Ordu, Giresun ve Trabzon'un batısında çok kuvvetli ve şiddetli (50-100 kilogram/metrekare), Trabzon'un doğusu, Rize ile Artvin'in kıyı kesimlerinde şiddetli ve yer yer aşırı (75-150 kilogram/metrekare) olacağı tahmin ediliyor.

Ani sel, su baskını, taşkın, heyelan, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay