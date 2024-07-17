Doğu Demirkol'dan 'tesettür' açıklaması! 'Bunu bana toplum öğretti'
Senaryosunu yazdığı 'Doğu' isimli dizide mukaddesatı kendince tiye alması sebebiyle tepkilerin odağında yer alan Doğu Demirkol'dan dikkat çeken bir tesettür açıklaması geldi.
"Tesettürlü olmanın hoş bir şey olmadığını toplum bana öğretmiş. Anneme şunu dediğimi hatırlıyorum: Akşam beni almaya okula sakın gelme." diyen Demirkol, başörtülü annesiyle yaşadığı bir anısını anlattı:
"Onun da neler neler çektiğini şimdi hissediyorum. Ankara Hukuk Fakültesi mezunu, eğitimli bir insan. Mesela eve gelen çamaşır makinesi ustası anneme diyor ki; 'Âbla okuma-yazma var mı?' Annemin başı kapalı diye. O da diyor ki; 'Ben İsviçre'de yüksek lisans yaptı. Türkçe mi Fransızca mı?' demek zorunda kalıyor tamirci adama"
Demirkol, 'Doğu' isimli dizisinde sahabe efendilerimizin isimlerini şakaya alet ederek hadsizlik yapmıştı.
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