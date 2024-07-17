  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Türkiye'nin sanayi devi iflas etti! Başkan Erdoğan'a mektup yazmışlardı: Ceketimi alıp çıkarım

Mahkemede herkes adeta buz kesti! Gece kulübü faciasında skandal savunma

Beşiktaş'ta deprem üstüne deprem! Gündeme oturacak gelişmeyi açıkladı! Beşiktaş duyurdu: Kaptanla ilgili beklenmedik harekat…

Türkiye'ye bunu yaptı! 'Ne işe yarar' deniliyordu! Alman devi böyle ilan etti: Resmen onaylandı...

Gazze için korkunç istatistik! İnşası bugün başlasa 15 yıl sürecek

Sözde ekonomistler '50 lira olacak' deyip atıp tutuyordu! Ünlü banka dolar kuru tahminini duyurdu

Resmen onaylandı! Türkiye'ye saldırmak için F-35 ve S-100 İHA alıyorlar

Birçok kişinin haberi yok! Yeni dönemde İBAN üzerinden bunu yapanlara ceza yağacak...

Ehliyette yeni dönem: Yaş sınırlaması geldi! Artık trafiğe çıkamayacaklar!

Mustafa Sarıgül Galatasaray'ı karıştırdı
Sosyal Medya Doğu Demirkol'dan 'tesettür' açıklaması! 'Bunu bana toplum öğretti'
Sosyal Medya

Doğu Demirkol'dan 'tesettür' açıklaması! 'Bunu bana toplum öğretti'

Yeniakit Publisher
2024-07-17 19:55:00 - 2024-07-17 19:55:18

Senaryosunu yazdığı 'Doğu' isimli dizide mukaddesatı kendince tiye alması sebebiyle tepkilerin odağında yer alan Doğu Demirkol'dan dikkat çeken bir tesettür açıklaması geldi.

"Tesettürlü olmanın hoş bir şey olmadığını toplum bana öğretmiş. Anneme şunu dediğimi hatırlıyorum: Akşam beni almaya okula sakın gelme." diyen Demirkol, başörtülü annesiyle yaşadığı bir anısını anlattı:

"Onun da neler neler çektiğini şimdi hissediyorum. Ankara Hukuk Fakültesi mezunu, eğitimli bir insan. Mesela eve gelen çamaşır makinesi ustası anneme diyor ki; 'Âbla okuma-yazma var mı?' Annemin başı kapalı diye. O da diyor ki; 'Ben İsviçre'de yüksek lisans yaptı. Türkçe mi Fransızca mı?' demek zorunda kalıyor tamirci adama"

Demirkol, 'Doğu' isimli dizisinde sahabe efendilerimizin isimlerini şakaya alet ederek hadsizlik yapmıştı.

Acun Ilıcalı’nın vatandaşları ayağa kaldıracak adımını duyurdu! Tepkiler peş peşe geliyor…
Acun Ilıcalı’nın vatandaşları ayağa kaldıracak adımını duyurdu! Tepkiler peş peşe geliyor…

Spor

Acun Ilıcalı’nın vatandaşları ayağa kaldıracak adımını duyurdu! Tepkiler peş peşe geliyor…
ÖNE ÇIKAN VİDEO

İslam'la dalga geçen Doğu Demirkol mide bulandırdı! Mizah değil soytarılık
İslam'la dalga geçen Doğu Demirkol mide bulandırdı! Mizah değil soytarılık

Gündem

İslam'la dalga geçen Doğu Demirkol mide bulandırdı! Mizah değil soytarılık

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23