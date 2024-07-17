Doğu Demirkol'dan 'tesettür' açıklaması! 'Bunu bana toplum öğretti'

"Tesettürlü olmanın hoş bir şey olmadığını toplum bana öğretmiş. Anneme şunu dediğimi hatırlıyorum: Akşam beni almaya okula sakın gelme." diyen Demirkol, başörtülü annesiyle yaşadığı bir anısını anlattı:

"Onun da neler neler çektiğini şimdi hissediyorum. Ankara Hukuk Fakültesi mezunu, eğitimli bir insan. Mesela eve gelen çamaşır makinesi ustası anneme diyor ki; 'Âbla okuma-yazma var mı?' Annemin başı kapalı diye. O da diyor ki; 'Ben İsviçre'de yüksek lisans yaptı. Türkçe mi Fransızca mı?' demek zorunda kalıyor tamirci adama"

Demirkol, 'Doğu' isimli dizisinde sahabe efendilerimizin isimlerini şakaya alet ederek hadsizlik yapmıştı.