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Ekonomi Doğu Biga Madencilik'ten uzaktan eğitime destek
Ekonomi

Doğu Biga Madencilik'ten uzaktan eğitime destek

Yeniakit Publisher
2020-11-30 13:02:26 -
Doğu Biga Madencilik'ten uzaktan eğitime destek

ANKARA (AA) - Doğu Biga Madencilik, bölgeyi destekleyici faaliyetleri kapsamında salgın sürecinde uzaktan eğitime destek olmak amacıyla çevre köylerdeki öğrencilere bir yıllık internet paketi ve tablet hediye etti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 2012'den bugüne kadar 700'den fazla eğitim bursuyla aileleri destekleyen Doğu Biga Madencilik ve köy muhtarlarının ortak organizasyonuyla öğrencilere internet paketleri ve tabletleri dağıtıldı.

Doğu Biga Madencilik, 2010 yılından beri çevre köylerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere muhtarlar ve köylerde yaşayan vatandaşlarla istişarelerde bulunuyor.

Bu kapsamda, köylere temiz, sürdürülebilir su sağlayacak gölet inşası, sağlık konteynırı, geleneksel köy hayırları, yerel spor takımları ve milli atletlere sponsorluk sağlanması, köylerde alt yapı ve üst yapı çalışmalarının desteklenmesi, ulaşım alt yapısının desteklenmesi, geri dönüşüm konteynırlarının köylere yerleştirilmesi, yangın önleme ekipman desteği, hatıra ormanı gibi pek çok çalışma gerçekleştiriliyor.

Şirket, eğitim alanında ise öğrenci bursları, uzaktan eğitim alt yapısı, bölgedeki okulların tadilatı, eğitim materyalleri temini gibi düzenli desteklerine devam ediyor.

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