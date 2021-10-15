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Ekonomi Doğu Avrupa ve Balkanlar’a indirim kampanyası
Ekonomi

Doğu Avrupa ve Balkanlar’a indirim kampanyası

Türk Hava Yolları (THY), Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına Doğu Avrupa ve Balkanlar’da vize veya pasaport gerektirmeyen şehirler de dahil olmak üzere birçok noktaya avantajlı fiyatlarla seyahat imkanı sunuyor.

Yeniakit Publisher
2021-10-15 15:26:00 -
Doğu Avrupa ve Balkanlar’a indirim kampanyası

Sınırlı sayıda koltuk için geçerli olan kampanyadan yararlanmak isteyen THY yolcuları, 21 Ekim tarihlere kadar satın alacakları biletlerle 1 Kasım-27 Nisan 2022 tarihleri arasında Balkanlar’da Bükreş, Köstence, Üsküp ve Priştine’ye 109, Sofya, Varna, Kişinev, Cluj, Zagreb, Ljubljana, Dubrovnik ve Saraybosna’ya 119, Belgrad’a 129, Podgorica’ya 139, Kafkaslar’da Tiflis’e 129, Batum’a 119, Ukrayna’da Kharkiv, Lviv ve Zaporijya’ya 129, Mykolaiv’e 139, Kiev’e 159 ve Odessa’ya 169 dolardan başlayan fiyatlarla uçabilecek. Balkanlar’ın Belgrad, Podgorica, Priştine, Saraybosna ve Üsküp şehirlerine vizesiz, Ukrayna ve Moldova’ya ise pasaporta gerek duyulmadan sadece kimlik kartı ile giriş yapılabilecek. Kampanya kapsamındaki indirimler, THY’nin internet sitesinden alınan biletler için geçerli olacak. Fiyatlar, bilet satış ofisleri ve acentelerde değişiklik gösterebilecek.

Porto'ya haftada 10 sefer yapacak

Bu arada Türk Hava Yolları Güney Avrupa Satış Başkan Yardımcısı Ömer Faruk Sönmez, Kovid-19 salgını sürecinde ara verilen İstanbul-Porto seferlerinin tekrar başlamasının ardından artan ilgi üzerine uçuş sayısını 2022 yılının yaz döneminde 10’a çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.

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