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Aktüel

Doğu Anadolu'nun arpa ve buğday tarlaları havadan görüntülendi

Yeniakit Publisher
2020-07-02 14:34:18 -
Doğu Anadolu'nun arpa ve buğday tarlaları havadan görüntülendi

IĞDIR (AA) - Iğdır ve Kars'ta, havadan görüntülenen hasat çalışmaları güzel görüntüler oluştu.

Vatandaşların büyük bölümünün hayvancılık ve çiftçilikle geçimini sağladığı bölgedeki birçok tarla, arpa ve buğday ekilerek değerlendiriliyor.

Bölgenin tahıl ihtiyacının büyük bölümünün karşılandığı kentlerden Kars ve Iğdır'da da özellikle yüksek rakımlı alanlardaki arazilere arpa ve buğday ekiliyor.

Hasadı haziran ayının sonunda başlayıp temmuz ayında devam eden tarlalar, birbirinden farklı renklere bürünerek tarım arazilerini süslüyor.

Anadolu Ajansı (AA) ekibince drone ile havadan görüntülenen arpa ve buğday tarlaları, görülmeye değer görüntüler sunuyor.

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