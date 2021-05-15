Doğu Anadolu’dan 4 ayda 842.3 milyon dolarlık ihracat
Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği (DAİB) üyesi firmalarca ilk 4 ayda 17 ilden yapılan ihracat, pandemiye rağmen yüzde 54.17 artarak 842 milyon 372 bin dolar oldu.
Bu dönemde Ağrı, Ardahan, Batman, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Erzurum, Erzincan, Elazığ, Iğdır, Hakkari, Muş, Şırnak, Tunceli, Van, Kars ve Siirt’ten 172 serbest bölge ile ülkeye ürün gönderildi. Doğu Anadolu’dan ilk 4 ayda 581 milyon 968 bin dolar tutarında sanayi ürünleri, 211 milyon 488 bin dolar tutarında tarım ürünleri ihracatına imza atıldı. DAİB üyeleri tarafından en çok ihracat gerçekleştirilen ülke, 219 milyon 659 bin dolarla Irak oldu. Bu ülkeyi 52 milyon 45 bin dolarla İran, 48 milyon 549 bin dolarla Azerbaycan-Nahçıvan, 38 milyon 703 bin dolarla Almanya, 36 milyon 182 bin dolarla Suriye, 32 milyon 692 bin dolarla Belçika takip etti.