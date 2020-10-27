Doğu Anadolu'daki Memur-Sen üyelerinden Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a tepki

ERZURUM (AA) - Erzurum, Ardahan, Erzincan'da bir araya gelen Memur-Sen üyeleri, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslam'a yönelik sözlerine tepki gösterdi.

Erzurum'un Yakutiye İlçesindeki Erzurum Memur-Sen İl Temsilciliği Toplantı Salonu'nda toplanan sendika üyeleri, ellerindeki Fransızca, İngilizce ve Türkçe "Demokrasi yalan Irkçılık Tavan, Mabetler Kutsaldır Kutsala Dokunma, İslam'dan korkuyorlar çünkü insanlığı sömürüyorlar" yazılı dövizleri açtı.

Memur-Sen Erzurum İl Temsilcisi Mustafa Karataş, grup adına yaptığı basın açıklamasında, Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron'un insanlığa rahmet olarak gönderilen Hz. Muhammed Mustafa'ya ilişkin sözde karikatürlere fikir özgürlüğü adına sahip çıkmasını ve Müslümanları aşağılamasını kınadıklarını söyledi.

Avrupa'da birçok ülkede cinnet halinin yaşandığını ifade eden Karataş, "Almanya'da cami baskını, Hollanda'da Gert Wilders'in terör ve şiddet içeren konuşmaları ve Macron'un ifade hürriyeti arkasına sığınarak İslam'a ve peygamberine saldıran unsurlarına sahip çıkması cinnetin boyutlarını göstermektedir." dedi.

Karataş, insanların inançlarını hedef almanın özgürlük değil, küstahlık olduğunu dile getirdi.

Avrupa'daki bazı siyasetçilerde olduğu gibi Macron'un da "kirli siyasetine malzeme aradığını" ifade eden Karataş, şunları kaydetti:

"Macron, sözde ifade özgürlüğü adı altında doğrudan insanların inançlarına saldıran ve neresinden bakarsanız bakın kin, nefret ve terörle şekillenmiş zihinler tarafından çizilmiş karikatürlere sahip çıkarak teröre ve kine ortak olmaktadır. Bu bir akıl yitimidir."

Gruptakiler konuşmalar sonrası tekbir ve salavat eşliğinde salondan ayrıldı.

- Ardahan

Ardahan'da da Macron'un İslam'a yönelik sözlerine tepki gösteren sendika üyeleri, Memur-Sen Konfederasyonu organizasyonunda, Kaptanpaşa Mahallesi Milli Egemenlik Parkı'ndaki Atatürk Anıtı önünde toplandı.

Burada basın açıklaması yapan Memur-Sen Ardahan Temsilcisi Erdinç Çakmak, ırkçılığın, Avrupa'nın aklını esir aldığını söyledi.

Bugün Avrupa'da İslam'a karşı yapılanlara tepki göstermek amacıyla toplandıklarını ifade eden Çakmak, şunları kaydetti:

"Aslında Macron bir görüntü. Avrupa'da bir çok ülkede cinnet hali yaşanıyor. Yabancı düşmanlığı, ırkçılık ve İslamafobi, o meşhur Avrupa aklını esir almış. Çoğulculuk söylemlerin sırçası dökülmüş ve nihayet aşırı sağ siyasetin ürettiği politikalar, siyaset üretir hale gelmiştir."

Çakmak, basın açıklamasına katılım sağlayan üyelere teşekkür etti.

- Erzincan

Erzincan'da ise Memur-Sen Erzincan il Temsilcisi Nebi Gül, konfederasyona bağlı diğer sendika üyeleri ile sendika binasında buluşup basın açıklaması yaptı.

Almanya'da cami baskı olduğunu, Hollanda'da Gert Wilders'in terör ve şiddet içeren konuşmalar yaptığını hatırlatan Gül, Macron'un da ifade hürriyeti arkasına sığınarak, İslam'a ve peygamberine saldıran unsurlara sahip çıkmasının cinnetin boyutlarını gösterdiğini ifade etti.

Gül, sözlerini şöyle tamamladı:

"Burada bir parantezle bir başka tepkimizi de özellikle ifade edelim. Kutsal emanetlerimizin mekanı olmakla yetinip kutsala sahip çıkmayı beceremeyen Suudi Arabistan yönetimini ve onunla aynı kulvarda bulunmaya çok istekli Birleşik Arap Emirlikleri'ni de tarih ve bizler not ediyoruz."