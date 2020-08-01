Doğu Anadolu'daki 6 ilde gök gürültülü sağanak bekleniyor

ERZURUM (AA) - Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki Erzurum, Erzincan, Ağrı, Iğdır, Kars ve Ardahan'da gök gürültülü sağanak bekleniyor.



Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede hava sabah az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu olacak.

Öğle saatlerinden itibaren Erzurum, Erzincan, Ağrı, Iğdır, Kars ve Ardahan çevrelerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.



Sıcaklığın mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede, rüzgar kuzeyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.



Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Kars'ta 9, Ardahan'da 10, Erzurum'da 15, Ağrı'da 17, Iğdır'da 19 ve Erzincan'da 20 derece ölçüldü.



Gün içinde en yüksek sıcaklıkların ise Iğdır ile Erzincan'da 33, Erzurum ile Ağrı'da 29, Kars ile Ardahan'da 25 derece olacağı öngörülüyor.