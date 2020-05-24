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Aktüel

Doğu Anadolu'daki 6 ilde gök gürültülü sağanak bekleniyor

Yeniakit Publisher
2020-05-24 11:17:59 -
Doğu Anadolu'daki 6 ilde gök gürültülü sağanak bekleniyor

ERZURUM (AA) - Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan'da gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak.

Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan'da aralıklı gök gürültülü sağanak beklenirken, bölgede sıcaklık mevsim normallerinin 5 ila 7 derece altında seyredecek.

Bölgede, rüzgar güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette, yağış anında ise yer yer kuvvetlice esecek.

Gece en düşük hava sıcaklığı Ardahan'da 1, Kars'ta 4, Ağrı ve Erzurum'da 5, Erzincan'da 6, Iğdır'da 14 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklıkları ise Iğdır'da 27, Ağrı'da 21, Kars'ta 17, Erzurum'da 15, Erzincan'da 14, Ardahan'da 12 derece olması öngörülüyor.

Yetkililer, gök gürültülü sağanağın Erzurum, Kars, Ağrı ve Ardahan'da zaman zaman kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, dolu ve ulaşımda aksamalar gibi olası olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini ifade etti.

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