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Aktüel Doğu Anadolu'daki 5 ilde gök gürültülü sağanak bekleniyor
Aktüel

Doğu Anadolu'daki 5 ilde gök gürültülü sağanak bekleniyor

Yeniakit Publisher
2020-10-03 09:33:43 -
Doğu Anadolu'daki 5 ilde gök gürültülü sağanak bekleniyor

ERZURUM (AA) - Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 5 ilde gök gürültülü sağanak beklendiği bildirildi.

Meteroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde havanın parçalı, zamanla çok bulutlu, öğlen saatlerinden akşam saatlerine kadar Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak geçeceği tahmin ediliyor.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede rüzgar, güney ve güneybatıdan hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gece en düşük hava sıcaklığı Kars'ta 2, Ardahan'da 4, Erzurum'da 5, Ağrı'da 7, Erzincan'da 11, Iğdır ve Tunceli'de 12 derece ölçüldü.

Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklık ise Tunceli'de 28, Iğdır'da 26, Erzincan'da 25, Kars, Ardahan ve Ağrı'da 21, Erzurum'da 20 derce olacak.


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