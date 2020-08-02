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Aktüel

Doğu Anadolu'daki 5 il için yağış uyarısı

Yeniakit Publisher
2020-08-02 13:14:35 -
Doğu Anadolu'daki 5 il için yağış uyarısı

ANKARA (AA) - Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda bugün sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, öğleden sonra meydana gelecek sağanak ve gök gürültülü sağanağın Kars, Ardahan, Erzurum, Iğdır ve Ağrı çevrelerinde yerel düzeyde doluyla etkili olacağı tahmin ediliyor.

Sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum oluşma riski gibi muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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