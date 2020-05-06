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Aktüel

Doğu Anadolu'daki 4 il için sel uyarısı

Yeniakit Publisher
2020-05-06 11:07:16 -
Doğu Anadolu'daki 4 il için sel uyarısı

ERZURUM (AA) - Sağanağın etkili olacağı Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki illerden Erzurum, Kars, Ağrı ve Iğdır için sel ile su baskını uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak.

Erzurum, Iğdır, Kars, Ağrı, Erzincan, Tunceli ve Ardahan'da geceye kadar aralıklı ve gök gürültülü sağanak görülecek.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar güneyden orta kuvvette esecek.

Gece en düşük hava sıcaklığı Kars, Erzurum ve Ardahan'da 6, Ağrı'da 7, Erzincan ve Tunceli'de 9, Iğdır'da 11 derece kaydedildi.

Gün içinde en yüksek sıcaklıkların ise Tunceli'de 20, Iğdır'da 18, Erzincan'da 16, Ağrı'da 15, Kars'ta 14, Ardahan ve Erzurum'da 12 derece olması bekleniyor.

Erzurum, Kars, Ağrı ve Iğdır'da geceye kadar metrekareye 20 ila 40 kilogram yağış düşeceği tahmin edildiğinden, ilgililer ve vatandaşların olası sel, su, baskını, taşkın ve ulaşımda aksama gibi durumlara karşı dikkatli davranması gerekiyor.


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