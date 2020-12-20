Doğu Anadolu'da sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim

ERZURUM (AA) - Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 7 ilde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cadde, sokak ve meydanlarda sessizlik hakim.

Ülke genelinde Kovid-19 ile mücadele amacıyla 18 Aralık Cuma günü 21.00'de başlayıp 21 Aralık Pazartesi 05.00'e kadar sürecek sokağa çıkma kısıtlamasında Erzurum, Erzincan, Kars, Tunceli, Ağrı, Ardahan ve Iğdır'da cadde, meydan, sokaklar ile tarihi alanlar sessizliğe büründü.

Söz konusu illerde güvenlik güçleri, kısıtlama kapsamında ana caddeler başta olmak üzere kente giriş ve çıkışların da bulunduğu tüm noktalarda denetim yaptı.

Sabah saatlerinde Erzurum'da yapılan denetimlerde görevlilerinin dışında kimsenin dışarı çıkmadığı ve araç trafiğinin en düşük seviyede olduğu gözlendi.

Kentteki denetim noktalarında araçları durduran polisler, görevli olduğunu söyleyen sürücü ve yolcuların kimliklerini ve belgelerini kontrol ederek geçişlerine izin verdi.

