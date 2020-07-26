  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Doğu Anadolu'da sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek

Yeniakit Publisher
2020-07-26 10:11:08 -
Doğu Anadolu'da sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek

ERZURUM (AA) - Doğu Anadolu Bölgesi'nde sıcaklılar mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde olacak.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede havanın sabah saatlerinde az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu olacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın kuzeyden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği bölgede sıcaklığın mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Erzurum, Ağrı ve Kars'ta 14, Ardahan’da 15, Tunceli ve Iğdır'da 20, Erzincan'da 23 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklığın Iğdır ve Tunceli'de 37, Erzincan'da 36, Ağrı'da 33, Erzurum'da 31, Kars'ta 30, Ardahan'da 28 derece olması öngörülüyor.



Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2015 model Renault Symbol
Satılık 2015 model Renault Symbol

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı