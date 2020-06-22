  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Doğu Anadolu'da sıcaklıklar artacak

Yeniakit Publisher
2020-06-22 10:35:26 -
Doğu Anadolu'da sıcaklıklar artacak

ERZURUM (AA) - Doğu Anadolu Bölgesi'nde sıcaklıkların 2 ile 4 derece artacağı bildirildi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde havanın parçalı ve bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Sıcaklığın 2 ile 4 derece artması beklenen bölgede, rüzgar güneybatı yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gece en düşük hava sıcaklığı Ardahan'da 6, Erzurum'da 7, Kars'ta 8, Ağrı'da 10, Erzincan'da 12, Tunceli'de 16 ve Iğdır'da 20 derece ölçüldü.

Gün içindeki en yüksek sıcaklık ise Tunceli'de 31, Iğdır ve Erzincan'da 30, Ağrı'da 25, Erzurum ve Kars'ta 24, Ardahan'da 22 derece olacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Volkswagen Passat
Satılık 2016 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı