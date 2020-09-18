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Aktüel Doğu Anadolu'da sıcaklıklar 2 ila 3 derece artacak
Aktüel

Doğu Anadolu'da sıcaklıklar 2 ila 3 derece artacak

Yeniakit Publisher
2020-09-18 11:08:26 -
Doğu Anadolu'da sıcaklıklar 2 ila 3 derece artacak

ERZURUM (AA) - Doğu Anadolu Bölgesi'nde sıcaklığın mevsim normallerinin 2 ila 3 derece üzerinde seyredeceği belirtildi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde havanın az bulutlu açık, zamanla parçalı bulutlu olacağı tahmin ediliyor.

Sıcaklığın mevsim normallerinin 2 ila 3 derece üzerinde seyretmesi beklenen bölgede, rüzgarın kuzey ve doğulu yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi öngörülüyor.

Gece en düşük hava sıcaklığı Kars’ta 7, Ağrı'da 9, Ardahan'da 8, Erzurum’da 10, Erzincan ve Iğdır'da 15 derece kaydedildi.

Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklığın ise Erzincan ve Iğdır’da 33, Ağrı'da 30, Erzurum'da 29, Kars’ta 28 ve Ardahan'da 26 derece olması bekleniyor.

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