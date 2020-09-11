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Aktüel Doğu Anadolu'da sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde seyredecek
Aktüel

Doğu Anadolu'da sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde seyredecek

Yeniakit Publisher
2020-09-11 11:27:57 -
Doğu Anadolu'da sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde seyredecek

ERZURUM (AA) - Doğu Anadolu Bölgesi'nde sıcaklığın mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredeceği bildirildi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinde zamanla parçalı bulutlu olacak.

Sıcaklığın mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredeceği bölgede, rüzgarın batı ve kuzeybatı yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Ardahan'da 8, Kars'ta 9, Erzurum ve Ağrı'da 11, Iğdır ile Erzincan 'da 16 ve Tunceli'de 20 derece ölçüldü.

Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklık ise, Tunceli'de 35, Iğdır ve Erzincan'da 34, Ağrı'da 29, Erzurum ve Ardahan'da 28, Kars'ta 27 derece olacak.

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