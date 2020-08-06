Doğu Anadolu'da Kovid-19 tedbirlerine ilişkin sıkı denetim

ERZURUM (AA) - Erzurum, Erzincan, Kars, Ardahan, Iğdır ve Tunceli'de, İçişleri Bakanlığınca "Sağlık için hepimiz için" sloganıyla Türkiye genelinde uygulanan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleriyle ilgili denetim gerçekleştirildi.

Bakanlıktan gönderilen genelge kapsamında Erzurum kent merkezi ve ilçelerde konaklama tesisi, alışveriş merkezi, pazar yeri, sosyete pazarı, lokanta, kafe, restoran, kahvehane, kıraathane, çay bahçesi, düğün ve nikah yeri, berber/kuaför/güzellik merkezi, internet kafe/salonu ve elektronik oyun yeri, park/piknik alanı, lunapark/tematik park ve taksi durakları ile şehir içi ve şehirler arası toplu ulaşım araçları ve taksiler başta olmak üzere tüm yaşam alanlarını kapsayacak şekilde planlan denetimler başladı.

Erzurum'da polis, jandarma, zabıta ve sağlık ekipleri ile tüm kamu kurumları görev alanlarında genelge kapsamında denetimler yaptı.

Ekipler kent merkezinde farklı birçok noktada araçlardan anons yaparak ve yaya denetimlerle, vatandaşların maske takmaları, sosyal mesafe kuralına uymaları ve hijyen kurallarına uymalarına ilişkin uyarılarda bulundu.

Erzurum Vali Vekili Yıldız Büyüker, polis ekipleriyle kentin en işlek noktalarından biri olan Terminal Caddesi'nde denetimlere katıldı.

Kafe, lokanta, market ve alışveriş yerlerine giden Büyüker, buralardaki vatandaşlara ve mekan sahiplerine maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulması için hatırlatmalarda bulundu.

- Erzincan

Maske takma zorunluğu bulunan Erzincan'da ekipler, kent merkezinde yoğunluğun yaşandığı Cumhuriyet Meydanı, Fevzipaşa, Ordu, Halitpaşa ve 13 Şubat Caddeleri üzerinde bulunan iş yerleri, marketler, toplu taşıma araçları, alışveriş alanları, lokantalar, kafeteryalar ve taksilerde denetim yaptı.

Vatandaşların güvenli seyahat edebilmeleri ve Kovid-19 önlemlerine ilişkin genelgelerde belirtilen hususlar ile Erzincan İl Hıfzıssıhha Kurulunca alınan kararlar gereği, denetimlerde sosyal mesafe kuralına ve maske kullanımı zorunluluğuna uyulup uyulmadığı kontrol edildi.

Polis araçlarından anons yapılarak vatandaşların maske takmaları, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymaları için uyarılar yapıldı.

Görevliler, özellikle banka önlerinde sıra bekleyen vatandaşlardan sosyal mesafeye uymalarını istedi.

- Ardahan

Ardahan Valisi Hüseyin Öner öncülüğünde güvenlik güçleri ve sağlık ekiplerinden oluşan ekip kentte Kovid-19 tedbirlerine ilişkin denetim yaptı.

Belediyeye ait ticaret ve fuar alınını denetleyen Öner, vatandaşın ve esnafın kurallara uymasını istedi.

"Sağlık için hepimiz için" sloganıyla yola çıktıklarını vurgulayan Öner, "Biz bugün temsili olarak bu çalışmayı yaptık. Amacımız vatandaşımızın kurallara uyması için hatırlatmada bulunmak. Sonuçta sağlık bizim sağlığımız. Ne kadar kurallara uyarsak sağlığımız o kadar iyi olur." dedi.

Kurallara uyanlara teşekkür eden Öner, daha sonra Kongre Caddesi'nde denetimi sürdürdü.

- Tunceli

Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan, İl Emniyet Müdürü Yılmaz Delen, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Naim Tavlı, İl Sağlık Müdür Vekili Çağdaş Özdemir, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Zeynel Açıkgöz ve Esnaf Sanatkarlar Odası Başkanı Hıdır Belice kent merkezinde Kovid-19 tedbirlerine ilişkin denetim yaptı.

Vatandaşlara maske dağıtan ve uyarılarda bulunan Vali Özkan, salgının önüne geçmek ve vatandaşların sağlığını korumak için herkesin açıklanan 14 kurala uyması gerektiğini belirtti.

Vatandaşlara sosyal mesafe uyarısı yapan Özkan, "Hep 'Bana bir şey olmaz' diyoruz ama inanın hastanede hep bunlar yatıyor. İkincisi de ne oluyorsa da bana bir şey olmaz diyenlerin yüzünden oluyor ve diğerlerine de bulaştırıyor." dedi.

- Iğdır

Iğdır'da da caddelerde dolaşan polis ekipleri, maske takmayan vatandaşları kurallar uymaları için uyardı.

Vatandaş trafiğinin en fazla olduğu Zübeyde Hanım Bulvarı ile Atatürk Caddesi üzerindeki farklı noktalarda bekleyen ekipler, birçok cadde de halkı bilgilendirdi.

Trafik ekipleri de yoğun caddelerde toplu taşıma araçlarını kontrol ederek maske ve sosyal mesafe kuralına uymayanları ikaz etti.

- Kars

Kars'ta yapılan denetimlere katılan Vali Türker Öksüz, İl Jandarma Komutanı Albay Hidayet Arıkan, İl Sağlık Müdürü Zakir Lazoğu ile Ticaret İl Müdürü Adem Beyribey esnaf ile vatandaşları maske takmaları ve sosyal mesafeye uymalarına yönelik uyarılarda bulundu.

Vali Öksüz, vatandaşların tedbirlere uymasını isteyerek, "Bilim Kurulumuzun tavsiyeleri doğrultusunda oluşturulan bu kuralların hepsi halkımızın sağlığını korumaya dönüktür. Bizim amacımız, bu denetimlerde ebetteki vatandaşlarımıza bir idari yaptırım uygulamak ve para cezası uygulamak değildir. Amacımız onları bilgilendirmektir, bu salgının boyutunu anlatmaktır. Kurallara uymanın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha hatırlatmaktır. Çünkü kurallara uymamamızın karşılığı maalesef zaman zaman insanların hayatına mal oluyor." diye konuştu.

Uygulama yapan jandarma ve polis ekipleri de sürücüleri maske takmaları için uyardı.