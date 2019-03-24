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Doğu Anadolu'da kar yağışı etkili olacak

Meteoroloji, Doğu Anadolu Bölgesi'nde 7 ilde, karla karışık yağmur ve kar yağışı beklendiğini belirtti.

24 Mart 2019 Pazar 10:58
Doğu Anadolu'da kar yağışı etkili olacak

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağışlı olacağı tahmin ediliyor.

Bölgede yağışların Erzurum'un güneydoğusunda yer yer etkili, Iğdır genelinde yağmur ve zamanla karla karışık yağmurlu, diğer yerlerde ise kar şeklinde olacağı öngörülüyor.

Sıcaklıkların mevsim normallerinde seyredeceği bölgede rüzgârın kuzeybatıdan hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Gece en düşük hava sıcaklığı Iğdır'da 7, Tunceli'de sıfır, sıfırın altında olmak üzere Ardahan'da 5, Erzurum'da 4, Kars'ta 3, Ağrı ve Erzincan'da 1 derece kaydedildi.

Günün en yüksek hava sıcaklığının Iğdır'da 16, Tunceli'de 15, Erzincan'da 5, Ağrı'da 3, Kars'ta 0, sıfırın altında olmak üzere Ardahan'da 3, Erzurum'da 2 derece olması öngörülüyor.

Kar kalınlıkları Ağrı'da 16, Ardahan'da 11, Erzurum'da 8, Kars'ta 1, kayak merkezlerinden Erzincan Ergan'da 195, Erzurum Palandöken'de 116, Erzurum Konaklı'da 92, Kars Sarıkamış'ta 75 ve Ardahan Yalnızçam'da 8 santimetre ölçüldü.

Yetkililer, bölgede sabah ve gece buzlanmanın yanı sıra zirai don beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara ve bölge genelinde eğimli alanlardaki çığ tehlikesine karşı tedbirli olunması uyarısında bulundu.

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Haber Tarihi: 24 Mart 2019 Pazar 10:58
  1. Iğdır
  2. Ardahan
  3. Tunceli
  4. Kars
  5. Erzurum
  6. Erzincan
  7. Ağrı
  8. Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü
  9. kar yağışı
  10. yağmur

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