Doğu Anadolu'da kar ve fırtına etkili olacak

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı olacak.

Yağışların Erzincan'ın batı kesimlerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışlı olacağı tahmin ediliyor.

Sıcaklıkların mevsim normalleri üzerinde seyredeceği bölgede, rüzgarın güneyli yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Gün içinde en yüksek sıcaklığın Iğdır'da 6, Erzincan ve Kars'ta 3, Erzurum, Ağrı ve Tunceli'de 2, Ardahan'da 1 derece olması öngörülüyor.

Gece en düşük sıcaklık Erzurum'da 0, Iğdır'da 4, Tunceli'de 2, Erzincan'da 1, sıfırın altında olmak üzere Ağrı'da 5, Ardahan ve Kars'ta 1 derece ölçüldü.