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Gündem Doğu Anadolu'da kar etkisini sürdürecek
Gündem

Doğu Anadolu'da kar etkisini sürdürecek

Doğu Anadolu Bölgesi'nde kar yağışının etkili olmaya devam edeceği bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-12-19 12:07:00 -
Doğu Anadolu'da kar etkisini sürdürecek

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve karlı olacak.

Yağışların Erzincan'ın batı kesimlerinde kuvvetli yağmur ve karla karışık yağmur, yüksek ve dağlık kesimlerinde yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Sıcaklıkların mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgarın güneyli yönlerden hafif zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.

​​​​​​​Sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekiyor.

Gün içinde en yüksek sıcaklığın Iğdır'da 7, Tunceli'de 4, Ağrı ve Erzincan'da 3, Ardahan ve Erzurum'da 2, Kars'ta sıfır derece olması öngörülüyor.

Gece en düşük sıcaklık Tunceli ve Erzincan'da 2, Iğdır'da 1, sıfırın altında olmak üzere Kars'ta 5, Ardahan'da 4, Ağrı'da 3, Erzurum'da 2 derece ölçüldü.

 

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