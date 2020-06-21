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Doğu Anadolu'da gök gürültülü sağanak bekleniyor

Yeniakit Publisher
2020-06-21 10:20:38 -
Doğu Anadolu'da gök gürültülü sağanak bekleniyor

ERZURUM (AA) - Doğu Anadolu Bölgesi'nde öğle saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede hava parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak olacak.

Sıcaklığın mevsim normallerinin 2 ila 5 derece altında seyredeceği bölgede, rüzgar kuzeyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gece en düşük hava sıcaklığı Ardahan'da 5, Erzurum ve Kars'ta 7, Ağrı'da 9, Erzincan'da 12, Tunceli'de 13 ve Iğdır'da 16 derece ölçüldü.

Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklığın Tunceli'de 29, Iğdır'da 27, Erzincan'da 25, Ağrı'da 23, Kars'ta 22, Ardahan'da 21 ve Erzurum'da 20 derece olması öngörülüyor.

Bölgede kuvvetli yağış beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, yıldırım, rüzgar ve doluya karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.

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