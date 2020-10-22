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Aktüel Doğu Anadolu'da gece sıcaklık sıfırın altında 5 dereceye düştü
Aktüel

Doğu Anadolu'da gece sıcaklık sıfırın altında 5 dereceye düştü

Yeniakit Publisher
2020-10-22 12:00:57 -
Doğu Anadolu'da gece sıcaklık sıfırın altında 5 dereceye düştü

ERZURUM (AA) - Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 5 dereceyle Ardahan'ın Göle ilçesinde ölçüldü.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı, zamanla çok bulutlu olacak.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar kuzeyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Bölgede gece en düşük sıcaklık, sıfırın altında 5 dereceyle Ardahan'ın Göle ilçesinde kaydedildi. Gece sıcaklık, Ağrı'da 1, Erzurum'da 2, Erzincan'da 6, Iğdır'da 7, Tunceli'de 10, sıfırın altında olmak üzere Ardahan'da 2 ve Kars'ta 1 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklıkların ise Tunceli'de 28, Erzincan ve Iğdır'da 24, Ağrı'da 20, Erzurum'da 19, Kars'ta 18, Ardahan'da 16 derece olması bekleniyor.

Bu arada, hava sıcaklığının sıfırın altında 1 dereceye düştüğü Kars'ın Sarıkamış ilçesinde bitki ve araç camları kırağıyla kaplandı. Vatandaşlar, araç camlarındaki kırağıyı kazıyarak temizledi.

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