  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Doğu Anadolu'da dondurucu soğuklar etkisini sürdürüyor
Aktüel

Doğu Anadolu'da dondurucu soğuklar etkisini sürdürüyor

Yeniakit Publisher
2021-01-02 10:59:16 -
Doğu Anadolu'da dondurucu soğuklar etkisini sürdürüyor

ERZURUM (AA) - Doğu Anadolu'da dondurucu soğuklar yaşamı olumsuz etkiliyor.

Erzurum'da kar yağışının ardından etkili olan soğuk hava, cadde ve sokaklarda buzlanmaya neden oldu.

Bazı binaların çatılarında buz sarkıtlarının oluştuğu kentte, şadırvanlar da dondu.

- Iğdır

Iğdır'ın yüksek kesimli yerleşim yerlerinde soğuk hava yaşamı zorlaştırıyor.

Tuzluca ilçesindeki köylerde bulunan akarsu ve dereler soğuk havanın etkisiyle kısmen dondu.

Beyaza bürünen Aras Dağları'nın eteklerinde ise güzel manzaralar oluştu.

- Ardahan

Ardahan'da da soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

Kentte soğuklar nedeniyle ağaç ve bitkiler kırağı tuttu.

Halil Efendi Mahallesi Muhtarı Yaşar Ekmekçi, sokağa çıkma kısıtlaması ve kış koşulları nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken kuşlar için yemleme çalışması yaptı.

Aracının bagajına doldurduğu yemlerle parklara giden Ekmekçi, buradaki kuşları besledi.

- Kars'taki Bayburt Barajı dondu

Kars'ın Selim ilçesindeki Bozkuş Deresi üzerinde içme ve sulama amacıyla yapılan Bayburt Barajı'nın yüzeyi buzla kaplandı.

Etrafı beyaz örtüyle kaplanan barajda güzel manzaralar oluştu.

Öte yandan Kars ve ilçelerinde soğuk hava dolayısıyla yol ve kaldırımlarda buzlanma oluştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kılıçdaroğlu'nun açıklamasına en güzel cevap Kaftancıoğlu'ndan: Takiyyeci
Gündem

Kılıçdaroğlu'nun açıklamasına en güzel cevap Kaftancıoğlu'ndan: Takiyyeci

CHP'li Fikri Sağlar'ın Halk TV'de başörtüsü düşmanlığını yeniden hortlatması Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nu telaşlandırdı. Fikri Sağlar'..
Ahmet Celalettin Paşa kimdir?
Tarih

Ahmet Celalettin Paşa kimdir?

Ahmet Celalettin Paşa kimdir? TRT ekranlarına gelen Payitaht Abdülhamid dizisinde Serhafiye Ahmed Celaleddin Paşa'nın hayatı izleyici tarafı..
Bakan Soylu'dan Akşener'e tepki: Ağırıma gitti
Gündem

Bakan Soylu'dan Akşener'e tepki: Ağırıma gitti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İP Genel Başkanı Meral Akşener'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerine tepki gösterdi. ..
Satılık 2018 model Audi B8
Satılık 2018 model Audi B8

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay