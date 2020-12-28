Doğu Anadolu'da dondurucu soğuklar etkisini sürdürüyor

ERZURUM (AA) - Doğu Anadolu Bölgesi'nde dondurucu soğuklar yaşamı olumsuz etkiliyor.

Erzurum'da kar yağışının ardından etkili olan soğuk hava, cadde ve sokaklarda buzlanmaya neden oldu. Bazı binaların çatılarında buz sarkıtları oluştu, araç camları buzla kaplandı.

Belediye ve karayolları ekipleri de kentte vatandaşların ve sürücülerin sıkıntı yaşamaması için tuzlama ve buz temizleme çalışması yaptı.

- Kars

Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 22 dereceye düştüğü Kars'ta ise dere ve göletler buzla kaplandı.

Yol ve kaldırımların da buz tuttuğu kentte, belediye ekipleri buz kırma ve tuzlama çalışması yürüttü.

Bazı vatandaşlar araçlarını dondurucu soğuklardan, üzerine battaniye ve halı örterek korudu.

- Ağrı

Ağrı'da da sis ve soğuk hava yaşamı olumsuz etkiledi.

Sabah saatlerinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi düştü. Ağrı-Van ve Ağrı-Erzurum kara yolunda sürücüler zor anlar yaşadı.

Soğuk havanın da etkili olduğu kentte, dere ve nehirlerin yüzeyi dondu, araç camları buz tuttu.