Doğu Anadolu'da cuma namazı salgın sonrası ilk kez kılındı

ERZURUM (AA - Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki Erzincan, Ardahan, Ağrı, Iğdır, Tunceli ve Kars'ta vatandaşlar, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında uzun bir aradan sonra cuma namazında saf tuttu.

İçişleri Bakanlığınca 81 ilin valiliğine gönderilen genelge kapsamında 16 Mart'ta ibadete kapatılan camilerde yaklaşık 2,5 ay sonra ilk cuma namazı kılındı.

Tedbirler kapsamında seccadelerini getirerek ve maske takarak alana gelenler, sosyal mesafe kuralına uyarak namazını eda etti.

Cami tuvaletleri ve abdesthaneler kapalı olduğundan vatandaşlar, namaz kılınacak açık alanlara ve cami bahçelerine abdestlerini evde alıp geldi.

Güvenlik güçleri ve ekiplerce tedbirlerin yoğun şekilde uygulandığı alanlarda, belediye ekiplerince cemaate tek kullanımlık seccade ile maske dağıtıldı ve dezenfekten solüsyonu sıkıldı.

İl pandemi kurullarınca belirlenen meydan ve camilerde binlerce Müslüman saf tuttu.

Oltu ilçesinde de tarihi Aslanpaşa Cami'si avlusunda da çok sayıda vatandaş, maske takıp sosyal mesafe kuralına uyarak namazlarını eda etti.



- Erzincan

Erzincan'da Terzibaba Piri Sami Hazretleri Türbesi'nde bulunan avlu ile Kulem Park Meydanı'nda cuma namazı eda edildi.

İl Müftüsü Mehmet Emin Çetin, Kulem Park Meydanı'nda cuma öncesi dua edilmesi ve kurban kesilmesinin ardından cemaate, yaşanan salgın nedeniyle sosyal mesafeyi koruyarak açık alanlarda cuma namazı kılındığını anlattı.

Ardından cemaat, yanlarında getirdikleri seccadelerle açık alanlarda maske takıp sosyal mesafe kuralına uyarak namazlarını eda etti.

Üzümlü ilçesinde de vatandaşlar otobüs terminali sahasının da aralarında yer aldığı 5 noktada cuma namazı kıldı.

- Kars

Kars'ta cuma namazı, 10 caminin bahçesinde kılındı.

Evliya Camisi avlusunda İl Müftüsü Yusuf Eviş'in dua etmesinin ardından kurban kesildi.

Vatandaşların yoğun ilgi göstermesi nedeniyle avluya sığmayanlar, seccadelerini açık alanlara sererek namazlarını kıldı.

Sarıkamış ilçesinde de vatandaşlar ateşleri ölçüldükten sonra Kazım Karabekir Paşa Camisi bahçesine alındı.

Cemaat, tedbirlere uyarak cuma namazını eda etti.

- Ardahan

Ardahan'da Halil Efendi Mahallesi'ndeki tenis kortunda cuma namazı kılındı.

İl Müftüsü Remzi Pehlivan'ın dua etmesinin ardından kurban kesildi.

Vali Mustafa Masatlı, burada yaptığı konuşmada, salgının bir an önce bitmesi için dua ettiklerini belirterek vatandaşların cumasını tebrik etti.

Ardından vatandaşlar maskeyle geldikleri alanda, sosyal mesafe kuralına uyarak namazını eda etti.

Yoğunluk nedeniyle bazı vatandaşlar seccadelerini açık alana sererek namaz kıldı.

- Tunceli

Tunceli'de cuma namazı Merkez Paşalar Camisi bahçesinde kılındı.

Beraberinde seccade getiren yaklaşık 300 kişiye cami bahçesine girerken dezenfektan ve maske dağıtıldı.

Cami bahçesinde Vali Tuncay Sonel, protokol üyeleri ve yüzlerce vatandaş sosyal mesafe kuralına riayet ederek imama uydu.

- Iğdır

Iğdır'da kent merkezi ve ilçelerde toplam 32 cami avlusunda binlerce vatandaş cuma namazı için saf tuttu.

Kentteki Hayder Aliyev Parkı'nda, Vali Enver Ünlü ve protokol üyelerinin de katılımıyla yüzlerce vatandaş sosyal mesafe kuralına uyarak cuma namazını kıldı.

Meydan girişinde vatandaşlara dezenfekte ve maske dağıtıldı.

- Ağrı

Ağrı genelinde 176 cami avlusunda cuma namazı kılındı.

Kentteki Ulu Cami avlusunda cuma namazı öncesi kurban kesildi. Ardından çok sayıda kişi, maske takıp sosyal mesafe kurallarını gözeterek İl Müftüsü Tandoğan Topçu'nun kıldırdığı cuma namazında saf tuttu.

Vali Süleyman Elban, namaz sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, uzun bir aradan sonra cemaatle namaz kılmanın sevinci ve heyecanını yaşadıklarını söyledi.

Ağrı'nın vaka sayısı açısından en iyi illerden biri olduğunu ve herhangi bir sıkıntının yaşanmadığını ifade eden Elban, şöyle konuştu:

"Bugünlerde yeni vakaların çıkmasını beklemiyorduk. Vaka sayısının neredeyse sıfır olmasını bekliyorduk. Beklediğimiz doğrultusunda bayram günlerinde böyle bir rakamı yakalayacağımızı tahmin ediyorduk. Ancak yurt dışı kaynaklı bir vatandaşımız hem taziye hem de ev ziyaretlerinde belli vatandaşlarımıza koronavirüs bulaştırmış. Kamuoyunda anlatıldığı gibi ya da endişe verici bir sıkıntı yok. Bu arkadaşımız il merkezinde oturuyor. Vakalar da onun aile çevresinden ve Eleşkirt'te karantinaya alınan 2 köydedir. Sosyal medyada dolaştığı gibi ayı 200-300 ya da yüzler nispetinde değil. Toplam vaka sayımız 30 civarında. Hepsi de ayakta tedavi görüyor. Hastanede olsalar bile yoğun bakımda ya da solunum cihazlarında değiller."

Eleşkirt ilçesinde ise cadde, meydan ve cami avlusunda bir araya gelenler tedbirlere uyarak saf tuttu.